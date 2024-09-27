https://ria.ru/20240927/ekvador-1975074878.html

В Испании поймали преступников, ввозивших кокаин во фруктах из Эквадора

В Испании поймали преступников, ввозивших кокаин во фруктах из Эквадора - РИА Новости, 27.09.2024

В Испании поймали преступников, ввозивших кокаин во фруктах из Эквадора

Национальная полиция Испании ликвидировала преступную организацию, которая ввозила в страну кокаин, спрятанный в воздушных контейнерах с фруктами из Эквадора,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:56

2024-09-27T14:56

2024-09-27T14:56

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МАДРИД, 27 сен – РИА Новости. Национальная полиция Испании ликвидировала преступную организацию, которая ввозила в страну кокаин, спрятанный в воздушных контейнерах с фруктами из Эквадора, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе министерства внутренних дел королевства. "Сотрудники национальной полиции в ходе совместной операции со Службой таможенного надзора Налогового агентства и в сотрудничестве с Национальной полицией Эквадора ликвидировали международную преступную организацию, занимавшуюся импортом кокаина через воздушные контейнеры из Эквадора", - говорится в сообщении. Согласно ведомству, в ходе полицейской операции сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек, а также изъяли 165 килограммов кокаина, закамуфлированного под питахайю, также известную как драконий фрукт. Для транспортировки наркотического вещества организация создала бизнес-сеть, имитирующую легальную торговлю фруктами, которые экспортировались из Эквадора в Испанию. В дальнейшем они распространялись по всему королевству и на остальной территории Европы.

https://ria.ru/20240927/ispanija-1975074278.html

https://ria.ru/20240916/madrid-1973055116.html

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