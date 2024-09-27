https://ria.ru/20240927/ekaterinburg-1975014976.html
На Урале мужчина получил пять лет колонии за истязание ребенка
На Урале мужчина получил пять лет колонии за истязание ребенка - РИА Новости, 27.09.2024
На Урале мужчина получил пять лет колонии за истязание ребенка
Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании ребенка, также его... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:08
2024-09-27T11:08
2024-09-27T11:08
происшествия
екатеринбург
александр наумов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании ребенка, также его лишили звания сержанта, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Наумова признали виновным, назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением звания гвардии сержант. Его взяли под стражу в здании суда", – рассказала собеседница агентства. Она отметила, что также суд отказал в иске на 5 миллионов рублей к подсудимому от потерпевшей стороны, родного отца погибшего мальчика. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши ребенка Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к мальчику неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала его и применяла пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне, спрятав тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат. Преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника, отмечали правоохранительные органы. По данным суда, мужа опекунши Александра Наумова обвиняли в истязании мальчика, совершенном с особой жестокостью. Ранее из-за сведений о детях процесс закрыли от прессы, но подсудимый успел рассказать журналистам, что свою вину не признает, постоянно был в командировках, и также заявлял, что после окончания суда надеется вернуться в зону спецоперации.
https://ria.ru/20240715/sud-1959750599.html
https://ria.ru/20240924/trener-1974414430.html
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происшествия, екатеринбург, александр наумов
Происшествия, Екатеринбург, Александр Наумов
На Урале мужчина получил пять лет колонии за истязание ребенка
На Урале муж опекунши получил пять лет колонии за истязание ребенка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании ребенка, также его лишили звания сержанта, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Наумова признали виновным, назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением звания гвардии сержант. Его взяли под стражу в здании суда", – рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что также суд отказал в иске на 5 миллионов рублей к подсудимому от потерпевшей стороны, родного отца погибшего мальчика.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши ребенка Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге
26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже.
По данным следствия, три года Наумова, испытывая к мальчику неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала его и применяла пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне, спрятав тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат. Преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника, отмечали правоохранительные органы.
По данным суда, мужа опекунши Александра Наумова обвиняли в истязании мальчика, совершенном с особой жестокостью. Ранее из-за сведений о детях процесс закрыли от прессы, но подсудимый успел рассказать журналистам, что свою вину не признает, постоянно был в командировках, и также заявлял, что после окончания суда надеется вернуться в зону спецоперации.