Рейтинг@Mail.ru
На Урале мужчина получил пять лет колонии за истязание ребенка - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/ekaterinburg-1975014976.html
На Урале мужчина получил пять лет колонии за истязание ребенка
На Урале мужчина получил пять лет колонии за истязание ребенка - РИА Новости, 27.09.2024
На Урале мужчина получил пять лет колонии за истязание ребенка
Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании ребенка, также его... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:08
2024-09-27T11:08
происшествия
екатеринбург
александр наумов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании ребенка, также его лишили звания сержанта, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Наумова признали виновным, назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением звания гвардии сержант. Его взяли под стражу в здании суда", – рассказала собеседница агентства. Она отметила, что также суд отказал в иске на 5 миллионов рублей к подсудимому от потерпевшей стороны, родного отца погибшего мальчика. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши ребенка Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к мальчику неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала его и применяла пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне, спрятав тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат. Преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника, отмечали правоохранительные органы. По данным суда, мужа опекунши Александра Наумова обвиняли в истязании мальчика, совершенном с особой жестокостью. Ранее из-за сведений о детях процесс закрыли от прессы, но подсудимый успел рассказать журналистам, что свою вину не признает, постоянно был в командировках, и также заявлял, что после окончания суда надеется вернуться в зону спецоперации.
https://ria.ru/20240715/sud-1959750599.html
https://ria.ru/20240924/trener-1974414430.html
https://ria.ru/20240810/kolyma-1965338390.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, александр наумов
Происшествия, Екатеринбург, Александр Наумов
На Урале мужчина получил пять лет колонии за истязание ребенка

На Урале муж опекунши получил пять лет колонии за истязание ребенка

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании ребенка, также его лишили звания сержанта, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Наумова признали виновным, назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением звания гвардии сержант. Его взяли под стражу в здании суда", – рассказала собеседница агентства.
Житель Екатеринбурга, обвиняемый в истязании бывшей девушки в Орджоникидзевском районном суде. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Жителю Екатеринбурга дали 12 лет колонии за истязание бывшей девушки
15 июля, 13:20
Она отметила, что также суд отказал в иске на 5 миллионов рублей к подсудимому от потерпевшей стороны, родного отца погибшего мальчика.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши ребенка Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже.
Кадр видео занятия с ребенком-инвалидом в бассейне в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Москве задержали тренера, насильно окунувшего ребенка в бассейн
24 сентября, 13:19
По данным следствия, три года Наумова, испытывая к мальчику неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала его и применяла пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне, спрятав тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат. Преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника, отмечали правоохранительные органы.
По данным суда, мужа опекунши Александра Наумова обвиняли в истязании мальчика, совершенном с особой жестокостью. Ранее из-за сведений о детях процесс закрыли от прессы, но подсудимый успел рассказать журналистам, что свою вину не признает, постоянно был в командировках, и также заявлял, что после окончания суда надеется вернуться в зону спецоперации.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
На Колыме мужчину обвинили в истязании пасынка
10 августа, 07:50
 
ПроисшествияЕкатеринбургАлександр Наумов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала