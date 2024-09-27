https://ria.ru/20240927/efimov-1975017397.html

Ефимов: бизнесмены приобрели у Москвы 2,5 тысячи объектов недвижимости

Ефимов: бизнесмены приобрели у Москвы 2,5 тысячи объектов недвижимости - РИА Новости, 27.09.2024

Ефимов: бизнесмены приобрели у Москвы 2,5 тысячи объектов недвижимости

Представители малого и среднего бизнеса выкупили у Москвы за пять лет около 2,5 тысячи помещений и зданий суммарной площадью почти 550 тысяч квадратных метров... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:08

2024-09-27T14:08

2024-09-27T14:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса выкупили у Москвы за пять лет около 2,5 тысячи помещений и зданий суммарной площадью почти 550 тысяч квадратных метров по преимущественному праву, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Из них более 2,4 тысячи помещений и зданий площадью 537 тысяч квадратных метров были приобретены в рассрочку. Это 98% от общего числа. Как правило, такая недвижимость используется для размещения точек общественного питания, магазинов или центров оказания услуг населению", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он уточнил, что ранее предприниматели арендовали эти объекты у города. Возможность их выкупа – одна из мер по стимулированию деловой активности в столице, причем приобрести можно не только помещения, но и здания.Так, с 2019 года представители малого и среднего бизнеса выкупили 61 здание вместе с землей. "Общая площадь составила 32,7 тысячи квадратных метров, а площадь земли – 6,5 гектара. Больше всего таких объектов находится в центре столицы, а также Южном и Северо-Восточном административных округах", – добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

https://ria.ru/20240927/efimov-1974933612.html

москва

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Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы