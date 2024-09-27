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Ефимов: бизнесмены приобрели у Москвы 2,5 тысячи объектов недвижимости - РИА Новости, 27.09.2024
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14:08 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/efimov-1975017397.html
Ефимов: бизнесмены приобрели у Москвы 2,5 тысячи объектов недвижимости
Ефимов: бизнесмены приобрели у Москвы 2,5 тысячи объектов недвижимости - РИА Новости, 27.09.2024
Ефимов: бизнесмены приобрели у Москвы 2,5 тысячи объектов недвижимости
Представители малого и среднего бизнеса выкупили у Москвы за пять лет около 2,5 тысячи помещений и зданий суммарной площадью почти 550 тысяч квадратных метров... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T14:08
2024-09-27T14:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса выкупили у Москвы за пять лет около 2,5 тысячи помещений и зданий суммарной площадью почти 550 тысяч квадратных метров по преимущественному праву, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Из них более 2,4 тысячи помещений и зданий площадью 537 тысяч квадратных метров были приобретены в рассрочку. Это 98% от общего числа. Как правило, такая недвижимость используется для размещения точек общественного питания, магазинов или центров оказания услуг населению", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он уточнил, что ранее предприниматели арендовали эти объекты у города. Возможность их выкупа – одна из мер по стимулированию деловой активности в столице, причем приобрести можно не только помещения, но и здания.Так, с 2019 года представители малого и среднего бизнеса выкупили 61 здание вместе с землей. "Общая площадь составила 32,7 тысячи квадратных метров, а площадь земли – 6,5 гектара. Больше всего таких объектов находится в центре столицы, а также Южном и Северо-Восточном административных округах", – добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: бизнесмены приобрели у Москвы 2,5 тысячи объектов недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса выкупили у Москвы за пять лет около 2,5 тысячи помещений и зданий суммарной площадью почти 550 тысяч квадратных метров по преимущественному праву, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Из них более 2,4 тысячи помещений и зданий площадью 537 тысяч квадратных метров были приобретены в рассрочку. Это 98% от общего числа. Как правило, такая недвижимость используется для размещения точек общественного питания, магазинов или центров оказания услуг населению", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Он уточнил, что ранее предприниматели арендовали эти объекты у города. Возможность их выкупа – одна из мер по стимулированию деловой активности в столице, причем приобрести можно не только помещения, но и здания.
Так, с 2019 года представители малого и среднего бизнеса выкупили 61 здание вместе с землей. "Общая площадь составила 32,7 тысячи квадратных метров, а площадь земли – 6,5 гектара. Больше всего таких объектов находится в центре столицы, а также Южном и Северо-Восточном административных округах", – добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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