https://ria.ru/20240927/durov-1975020416.html

Французский миллиардер подтвердил, что помог Дурову

Французский миллиардер подтвердил, что помог Дурову - РИА Новости, 27.09.2024

Французский миллиардер подтвердил, что помог Дурову

Французский миллиардер Ксавье Ньель в эфире радиостанции RMC подтвердил в пятницу, что оказал помощь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, вынужденному... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T11:30

2024-09-27T11:30

2024-09-27T11:30

в мире

франция

париж

telegram

павел дуров

задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Французский миллиардер Ксавье Ньель в эфире радиостанции RMC подтвердил в пятницу, что оказал помощь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, вынужденному оставаться во Франции в связи с условиями судебного контроля. Ранее издание Monde сообщало, что французский миллиардер предоставил Дурову "тайные апартаменты". "Для меня он еще не пересек черту, потому что он еще не был осужден... И я не знаю, покушался ли он на эту черту. Но я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают. Все в этом контексте исчезают. Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут", - сказал он. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240927/durov-1968735141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, париж, telegram, павел дуров, задержание павла дурова во франции