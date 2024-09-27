Рейтинг@Mail.ru
Французский миллиардер подтвердил, что помог Дурову - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/durov-1975020416.html
Французский миллиардер подтвердил, что помог Дурову
Французский миллиардер подтвердил, что помог Дурову - РИА Новости, 27.09.2024
Французский миллиардер подтвердил, что помог Дурову
Французский миллиардер Ксавье Ньель в эфире радиостанции RMC подтвердил в пятницу, что оказал помощь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, вынужденному... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T11:30
2024-09-27T11:30
в мире
франция
париж
telegram
павел дуров
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8f59cc3e6d00985190b2b660421729b2.jpg
ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Французский миллиардер Ксавье Ньель в эфире радиостанции RMC подтвердил в пятницу, что оказал помощь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, вынужденному оставаться во Франции в связи с условиями судебного контроля. Ранее издание Monde сообщало, что французский миллиардер предоставил Дурову "тайные апартаменты". "Для меня он еще не пересек черту, потому что он еще не был осужден... И я не знаю, покушался ли он на эту черту. Но я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают. Все в этом контексте исчезают. Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут", - сказал он. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240927/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240925/durov-1974654357.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:29:1080:839_1920x0_80_0_0_d27608bd7c8eb1ad08de8dd20c1ea303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, telegram, павел дуров, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Париж, Telegram, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
Французский миллиардер подтвердил, что помог Дурову

Миллиардер Ньель подтвердил, что помог Дурову, застрявшему во Франции

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Французский миллиардер Ксавье Ньель в эфире радиостанции RMC подтвердил в пятницу, что оказал помощь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, вынужденному оставаться во Франции в связи с условиями судебного контроля.
Ранее издание Monde сообщало, что французский миллиардер предоставил Дурову "тайные апартаменты".
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
"Для меня он еще не пересек черту, потому что он еще не был осужден... И я не знаю, покушался ли он на эту черту. Но я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают. Все в этом контексте исчезают. Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут", - сказал он.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Во Франции считают, что задержание Дурова окупилось, пишет Monde
25 сентября, 16:46
 
В миреФранцияПарижTelegramПавел ДуровЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала