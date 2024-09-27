Французский миллиардер подтвердил, что помог Дурову
Миллиардер Ньель подтвердил, что помог Дурову, застрявшему во Франции
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 сен - РИА Новости. Французский миллиардер Ксавье Ньель в эфире радиостанции RMC подтвердил в пятницу, что оказал помощь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, вынужденному оставаться во Франции в связи с условиями судебного контроля.
Ранее издание Monde сообщало, что французский миллиардер предоставил Дурову "тайные апартаменты".
"Для меня он еще не пересек черту, потому что он еще не был осужден... И я не знаю, покушался ли он на эту черту. Но я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают. Все в этом контексте исчезают. Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут", - сказал он.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Во Франции считают, что задержание Дурова окупилось, пишет Monde
25 сентября, 16:46