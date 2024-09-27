https://ria.ru/20240927/dron-1975186066.html
При атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали два человека
При атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 27.09.2024
При атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали два человека
Украинский беспилотник атаковал автобус в селе Ясные Зори Белгородского района, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T22:50
2024-09-27T22:50
2024-09-27T23:05
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автобус в селе Ясные Зори Белгородского района, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Недалеко от села Ясные Зори Белгородского района ВСУ атаковали автобус с помощью БПЛА. В результате атаки ранены два мирных жителя. Одного мужчину с множественными осколочными ранениями руки и обеих ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Второго пострадавшего с ожогами лица, множественными осколочными ранениями головы и переломом плеча на попутном транспорте доставили в Октябрьскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что для дальнейшего лечения пострадавшего доставят в областную клиническую больницу. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава региона.Ранее Гладков информировал, что беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный дом в поселке Дубовое Белгородского района, в результате взрыва в квартире ранения получили восьмилетняя девочка и ее мама.
https://ria.ru/20240927/dron-1975179466.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали два человека
Гладков: дрон ВСУ атаковал автобус в селе Ясные Зори, двое пострадали