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При атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 27.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:50 27.09.2024 (обновлено: 23:05 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/dron-1975186066.html
При атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали два человека
При атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 27.09.2024
При атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали два человека
Украинский беспилотник атаковал автобус в селе Ясные Зори Белгородского района, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T22:50
2024-09-27T23:05
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автобус в селе Ясные Зори Белгородского района, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Недалеко от села Ясные Зори Белгородского района ВСУ атаковали автобус с помощью БПЛА. В результате атаки ранены два мирных жителя. Одного мужчину с множественными осколочными ранениями руки и обеих ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Второго пострадавшего с ожогами лица, множественными осколочными ранениями головы и переломом плеча на попутном транспорте доставили в Октябрьскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что для дальнейшего лечения пострадавшего доставят в областную клиническую больницу. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава региона.Ранее Гладков информировал, что беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный дом в поселке Дубовое Белгородского района, в результате взрыва в квартире ранения получили восьмилетняя девочка и ее мама.
https://ria.ru/20240927/dron-1975179466.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали два человека

Гладков: дрон ВСУ атаковал автобус в селе Ясные Зори, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автобус в селе Ясные Зори Белгородского района, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Недалеко от села Ясные Зори Белгородского района ВСУ атаковали автобус с помощью БПЛА. В результате атаки ранены два мирных жителя. Одного мужчину с множественными осколочными ранениями руки и обеих ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Второго пострадавшего с ожогами лица, множественными осколочными ранениями головы и переломом плеча на попутном транспорте доставили в Октябрьскую ЦРБ", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что для дальнейшего лечения пострадавшего доставят в областную клиническую больницу. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава региона.
Ранее Гладков информировал, что беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный дом в поселке Дубовое Белгородского района, в результате взрыва в квартире ранения получили восьмилетняя девочка и ее мама.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Белгородской области влетевший в дом дрон ВСУ ранил женщину и ребенка
Вчера, 21:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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