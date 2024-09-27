https://ria.ru/20240927/dron-1975186066.html

При атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали два человека

При атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 27.09.2024

При атаке дрона на автобус в Белгородской области пострадали два человека

Украинский беспилотник атаковал автобус в селе Ясные Зори Белгородского района, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T22:50

2024-09-27T22:50

2024-09-27T23:05

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автобус в селе Ясные Зори Белгородского района, ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Недалеко от села Ясные Зори Белгородского района ВСУ атаковали автобус с помощью БПЛА. В результате атаки ранены два мирных жителя. Одного мужчину с множественными осколочными ранениями руки и обеих ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Второго пострадавшего с ожогами лица, множественными осколочными ранениями головы и переломом плеча на попутном транспорте доставили в Октябрьскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что для дальнейшего лечения пострадавшего доставят в областную клиническую больницу. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава региона.Ранее Гладков информировал, что беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный дом в поселке Дубовое Белгородского района, в результате взрыва в квартире ранения получили восьмилетняя девочка и ее мама.

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков