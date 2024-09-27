Турции и Германии дали полгода на поиск компромисса по донер-кебабу
Economist: ЕК дала Турции и ФРГ полгода на поиск компромисса по донер-кебабу
© Depositphotos.com / philipus Мужчина готовит донер-кебаб в Стамбуле
© Depositphotos.com / philipus
Мужчина готовит донер-кебаб в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Еврокомиссия дала Турции и Германии шесть месяцев на нахождение компромисса в их споре по поводу рецептуры и происхождения донер-кебаба, сообщило издание Economist.
"Два года назад Турция подала заявку в ЕС на защиту в рамках схемы блока "гарантированный защищенный продукт" для донера, готовящегося из приправленного мяса, обжаренного на вертикальном вертеле. Если ЕС согласится, донер будут готовить по турецким правилам, в том числе в вопросе выбора мяса (подходят говядина, курица, баранина, не подходят индейка и телятина), маринада и нарезки. <...> Германия выразила протест предложению Турции", — указано в материале.
Девятнадцатого сентября Европейская комиссия дала сторонам шесть месяцев на выработку компромисса. Если Турция и Германия не смогут достичь соглашения по вопросу донер-кебаба, ЕК примет решение самостоятельно.
В случае принятия позиции Анкары в Европе любимое многими блюдо должно будет продаваться под другим названием.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Турцию в апреле назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом. Перед этим канцлер ФРГ Олаф Шольц выпустил в аккаунте TikTok целое видео, посвященное тому, почему в последнее время в Германии так подорожали донер-кебабы.