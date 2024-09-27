Рейтинг@Mail.ru
Турции и Германии дали полгода на поиск компромисса по донер-кебабу - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 27.09.2024 (обновлено: 13:39 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/doner-kebab-1975012211.html
Турции и Германии дали полгода на поиск компромисса по донер-кебабу
Турции и Германии дали полгода на поиск компромисса по донер-кебабу - РИА Новости, 27.09.2024
Турции и Германии дали полгода на поиск компромисса по донер-кебабу
Еврокомиссия дала Турции и Германии шесть месяцев на нахождение компромисса в их споре по поводу рецептуры и происхождения донер-кебаба, сообщило издание... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:52
2024-09-27T13:39
в мире
турция
германия
европа
франк-вальтер штайнмайер
олаф шольц
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779645586_0:355:2520:1773_1920x0_80_0_0_161ab056578526fa7cc120bab02e92e8.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Еврокомиссия дала Турции и Германии шесть месяцев на нахождение компромисса в их споре по поводу рецептуры и происхождения донер-кебаба, сообщило издание Economist. "Два года назад Турция подала заявку в ЕС на защиту в рамках схемы блока "гарантированный защищенный продукт" для донера, готовящегося из приправленного мяса, обжаренного на вертикальном вертеле. Если ЕС согласится, донер будут готовить по турецким правилам, в том числе в вопросе выбора мяса (подходят говядина, курица, баранина, не подходят индейка и телятина), маринада и нарезки. &lt;...&gt; Германия выразила протест предложению Турции", — указано в материале. Девятнадцатого сентября Европейская комиссия дала сторонам шесть месяцев на выработку компромисса. Если Турция и Германия не смогут достичь соглашения по вопросу донер-кебаба, ЕК примет решение самостоятельно. В случае принятия позиции Анкары в Европе любимое многими блюдо должно будет продаваться под другим названием. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Турцию в апреле назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом. Перед этим канцлер ФРГ Олаф Шольц выпустил в аккаунте TikTok целое видео, посвященное тому, почему в последнее время в Германии так подорожали донер-кебабы.
https://ria.ru/20240827/britaniya-1968717967.html
https://ria.ru/20240708/putin-1958273955.html
турция
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779645586_0:0:2520:1890_1920x0_80_0_0_be73fd368cc4904912294ab3a0101666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, германия, европа, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц, евросоюз, еврокомиссия, tiktok
В мире, Турция, Германия, Европа, Франк-Вальтер Штайнмайер, Олаф Шольц, Евросоюз, Еврокомиссия, TikTok
Турции и Германии дали полгода на поиск компромисса по донер-кебабу

Economist: ЕК дала Турции и ФРГ полгода на поиск компромисса по донер-кебабу

© Depositphotos.com / philipus Мужчина готовит донер-кебаб в Стамбуле
Мужчина готовит донер-кебаб в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Depositphotos.com / philipus
Мужчина готовит донер-кебаб в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Еврокомиссия дала Турции и Германии шесть месяцев на нахождение компромисса в их споре по поводу рецептуры и происхождения донер-кебаба, сообщило издание Economist.
"Два года назад Турция подала заявку в ЕС на защиту в рамках схемы блока "гарантированный защищенный продукт" для донера, готовящегося из приправленного мяса, обжаренного на вертикальном вертеле. Если ЕС согласится, донер будут готовить по турецким правилам, в том числе в вопросе выбора мяса (подходят говядина, курица, баранина, не подходят индейка и телятина), маринада и нарезки. <...> Германия выразила протест предложению Турции", — указано в материале.
Кусок рыбы в кляре бросают в горячее подсолнечное масло для приготовления традиционной рыбы с жареным картофелем в ресторане в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине
27 августа, 12:57
Девятнадцатого сентября Европейская комиссия дала сторонам шесть месяцев на выработку компромисса. Если Турция и Германия не смогут достичь соглашения по вопросу донер-кебаба, ЕК примет решение самостоятельно.
В случае принятия позиции Анкары в Европе любимое многими блюдо должно будет продаваться под другим названием.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Турцию в апреле назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом. Перед этим канцлер ФРГ Олаф Шольц выпустил в аккаунте TikTok целое видео, посвященное тому, почему в последнее время в Германии так подорожали донер-кебабы.
Бурятские буузы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Бурятская семья рассказала Путину о национальном блюде
8 июля, 16:14
 
В миреТурцияГерманияЕвропаФранк-Вальтер ШтайнмайерОлаф ШольцЕвросоюзЕврокомиссияTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала