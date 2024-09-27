https://ria.ru/20240927/doner-kebab-1975012211.html

Турции и Германии дали полгода на поиск компромисса по донер-кебабу

Турции и Германии дали полгода на поиск компромисса по донер-кебабу - РИА Новости, 27.09.2024

Турции и Германии дали полгода на поиск компромисса по донер-кебабу

Еврокомиссия дала Турции и Германии шесть месяцев на нахождение компромисса в их споре по поводу рецептуры и происхождения донер-кебаба, сообщило издание... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:52

2024-09-27T10:52

2024-09-27T13:39

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германия

европа

франк-вальтер штайнмайер

олаф шольц

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Еврокомиссия дала Турции и Германии шесть месяцев на нахождение компромисса в их споре по поводу рецептуры и происхождения донер-кебаба, сообщило издание Economist. "Два года назад Турция подала заявку в ЕС на защиту в рамках схемы блока "гарантированный защищенный продукт" для донера, готовящегося из приправленного мяса, обжаренного на вертикальном вертеле. Если ЕС согласится, донер будут готовить по турецким правилам, в том числе в вопросе выбора мяса (подходят говядина, курица, баранина, не подходят индейка и телятина), маринада и нарезки. <...> Германия выразила протест предложению Турции", — указано в материале. Девятнадцатого сентября Европейская комиссия дала сторонам шесть месяцев на выработку компромисса. Если Турция и Германия не смогут достичь соглашения по вопросу донер-кебаба, ЕК примет решение самостоятельно. В случае принятия позиции Анкары в Европе любимое многими блюдо должно будет продаваться под другим названием. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Турцию в апреле назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом. Перед этим канцлер ФРГ Олаф Шольц выпустил в аккаунте TikTok целое видео, посвященное тому, почему в последнее время в Германии так подорожали донер-кебабы.

https://ria.ru/20240827/britaniya-1968717967.html

https://ria.ru/20240708/putin-1958273955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, германия, европа, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц, евросоюз, еврокомиссия, tiktok