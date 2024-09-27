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Американский эксперт предположил, почему Россия поменяла ядерную доктрину - РИА Новости, 27.09.2024
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05:31 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/doktrina-1974975293.html
Американский эксперт предположил, почему Россия поменяла ядерную доктрину
Американский эксперт предположил, почему Россия поменяла ядерную доктрину - РИА Новости, 27.09.2024
Американский эксперт предположил, почему Россия поменяла ядерную доктрину
Давление Великобритании на США с целью разрешить Украине бить вглубь РФ дальнобойным оружием стало одним из поводов для обновления ядерной доктрины России,... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T05:31
2024-09-27T05:31
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен – РИА Новости. Давление Великобритании на США с целью разрешить Украине бить вглубь РФ дальнобойным оружием стало одним из поводов для обновления ядерной доктрины России, считает представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании Совбеза РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. По словам Блэка, российский президент неоднократно давал понять, что новая обсуждаемая архитектура безопасности для Евразии открыта для Запада, как только западные страны захотят работать вместе с Россией и союзниками. "К сожалению, ответом США и Великобритании стало продолжение политики использования Украины в качестве посредника в осуществлении глобального плана НАТО по "разрушению России", – сказал РИА Новости Блэк. По его мнению, новое американское "Руководство по применению ядерного оружия" и давление Великобритании на Байдена для одобрения использования ракет большой дальности вглубь России - на основе спутниковых данных НАТО и военных экспертов - "не оставили России другого выбора, кроме как изменить свою военную ядерную доктрину". Блэк считает, что на Западе необходимы "массовые публичные демонстрации" против "безумной войны" НАТО с Россией. Председатель правления Института Шиллера Хельга Цепп-Ларуш, в свою очередь, отметила, что если правительства западных стран не прислушаются к этому четкому "тревожному звонку" от РФ, то для выживания всего человечества может быть слишком поздно. Предложенные изменения к ядерной доктрине РФ являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов России, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".
https://ria.ru/20240927/ucheniya-1974974266.html
https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html
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россия, великобритания, сша, ричард блэк, владимир путин, дмитрий медведев, нато, оон
Россия, Великобритания, США, Ричард Блэк, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, НАТО, ООН
Американский эксперт предположил, почему Россия поменяла ядерную доктрину

Эксперт Блэк: политика США и Британии побудила Россию менять ядерную доктрину

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс". Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен – РИА Новости. Давление Великобритании на США с целью разрешить Украине бить вглубь РФ дальнобойным оружием стало одним из поводов для обновления ядерной доктрины России, считает представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.
Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании Совбеза РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
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По словам Блэка, российский президент неоднократно давал понять, что новая обсуждаемая архитектура безопасности для Евразии открыта для Запада, как только западные страны захотят работать вместе с Россией и союзниками.
"К сожалению, ответом США и Великобритании стало продолжение политики использования Украины в качестве посредника в осуществлении глобального плана НАТО по "разрушению России", – сказал РИА Новости Блэк.
По его мнению, новое американское "Руководство по применению ядерного оружия" и давление Великобритании на Байдена для одобрения использования ракет большой дальности вглубь России - на основе спутниковых данных НАТО и военных экспертов - "не оставили России другого выбора, кроме как изменить свою военную ядерную доктрину".
Блэк считает, что на Западе необходимы "массовые публичные демонстрации" против "безумной войны" НАТО с Россией.
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Председатель правления Института Шиллера Хельга Цепп-Ларуш, в свою очередь, отметила, что если правительства западных стран не прислушаются к этому четкому "тревожному звонку" от РФ, то для выживания всего человечества может быть слишком поздно.
Предложенные изменения к ядерной доктрине РФ являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов России, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".
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РоссияВеликобританияСШАРичард БлэкВладимир ПутинДмитрий МедведевНАТОООН
 
 
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