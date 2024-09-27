Американский эксперт предположил, почему Россия поменяла ядерную доктрину
Эксперт Блэк: политика США и Британии побудила Россию менять ядерную доктрину
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс". Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сен – РИА Новости. Давление Великобритании на США с целью разрешить Украине бить вглубь РФ дальнобойным оружием стало одним из поводов для обновления ядерной доктрины России, считает представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.
Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании Совбеза РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
По словам Блэка, российский президент неоднократно давал понять, что новая обсуждаемая архитектура безопасности для Евразии открыта для Запада, как только западные страны захотят работать вместе с Россией и союзниками.
"К сожалению, ответом США и Великобритании стало продолжение политики использования Украины в качестве посредника в осуществлении глобального плана НАТО по "разрушению России", – сказал РИА Новости Блэк.
По его мнению, новое американское "Руководство по применению ядерного оружия" и давление Великобритании на Байдена для одобрения использования ракет большой дальности вглубь России - на основе спутниковых данных НАТО и военных экспертов - "не оставили России другого выбора, кроме как изменить свою военную ядерную доктрину".
Блэк считает, что на Западе необходимы "массовые публичные демонстрации" против "безумной войны" НАТО с Россией.
Всем приготовиться: Россия изменила условия применения ядерного оружия
26 сентября, 12:44
Председатель правления Института Шиллера Хельга Цепп-Ларуш, в свою очередь, отметила, что если правительства западных стран не прислушаются к этому четкому "тревожному звонку" от РФ, то для выживания всего человечества может быть слишком поздно.
Предложенные изменения к ядерной доктрине РФ являются поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов России, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".