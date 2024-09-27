https://ria.ru/20240927/dnepropetrovsk-1974982535.html

В Днепропетровске ночью произошел пожар на промышленном объекте

В Днепропетровске ночью произошел пожар на промышленном объекте - РИА Новости, 27.09.2024

В Днепропетровске ночью произошел пожар на промышленном объекте

Пожар произошел ночью на промышленном объекте в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областного совета Николай Лукашук в своем... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T08:15

2024-09-27T08:15

2024-09-27T08:15

специальная военная операция на украине

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днепропетровск

россия

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николай лукашук

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Пожар произошел ночью на промышленном объекте в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. Украинские СМИ в ночь на пятницу сообщали о взрывах в Днепропетровске. "Ночью в Днепропетровске было громко… Поврежден промышленный объект, там произошел пожар", - написал Лукашук. По его словам, кроме того, в регионе после ночных взрывов повреждена инфраструктура. Какая именно – не уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240927/saldo-1974975475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровск, россия, украина, николай лукашук, дмитрий песков, вооруженные силы украины