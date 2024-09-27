https://ria.ru/20240927/dnepropetrovsk-1974982535.html
В Днепропетровске ночью произошел пожар на промышленном объекте
В Днепропетровске ночью произошел пожар на промышленном объекте - РИА Новости, 27.09.2024
В Днепропетровске ночью произошел пожар на промышленном объекте
Пожар произошел ночью на промышленном объекте в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областного совета Николай Лукашук в своем... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T08:15
2024-09-27T08:15
2024-09-27T08:15
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Пожар произошел ночью на промышленном объекте в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. Украинские СМИ в ночь на пятницу сообщали о взрывах в Днепропетровске. "Ночью в Днепропетровске было громко… Поврежден промышленный объект, там произошел пожар", - написал Лукашук. По его словам, кроме того, в регионе после ночных взрывов повреждена инфраструктура. Какая именно – не уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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в мире, днепропетровск, россия, украина, николай лукашук, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Николай Лукашук, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске ночью произошел пожар на промышленном объекте
В Днепропетровске ночью произошел пожар на промышленном объекте после взрывов
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.
Пожар произошел ночью на промышленном объекте в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщил в пятницу глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале
.
Украинские СМИ в ночь на пятницу сообщали о взрывах в Днепропетровске.
"Ночью в Днепропетровске было громко… Поврежден промышленный объект, там произошел пожар", - написал Лукашук.
По его словам, кроме того, в регионе после ночных взрывов повреждена инфраструктура. Какая именно – не уточняется.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.