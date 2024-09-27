https://ria.ru/20240927/dnepr-1975048856.html
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 410 военных, 12 орудий РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:28
2024-09-27T13:28
2024-09-27T13:28
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20285b2bd4f64b72fc40cd8de8e5c13c.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 410 военных, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 410 военнослужащих, 45 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975047577.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971588289_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cf8dff6effa2ef6a737ccd25a422ec34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ и четыре склада