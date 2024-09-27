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Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
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13:28 27.09.2024
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Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 410 военных, 12 орудий РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T13:28
2024-09-27T13:28
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 410 военных, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 410 военнослужащих, 45 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ и четыре склада

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 410 военных, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 410 военнослужащих, 45 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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