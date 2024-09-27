https://ria.ru/20240927/dnepr-1975048856.html

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ - РИА Новости, 27.09.2024

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 410 боевиков ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 410 военных, 12 орудий РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:28

2024-09-27T13:28

2024-09-27T13:28

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 410 военных, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 410 военнослужащих, 45 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240927/spetsoperatsiya-1975047577.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность