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Дания хочет забыть о подрыве "Северных потоков", заявил российский посол - РИА Новости, 27.09.2024
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01:31 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/daniya-1974967536.html
Дания хочет забыть о подрыве "Северных потоков", заявил российский посол
Дания хочет забыть о подрыве "Северных потоков", заявил российский посол - РИА Новости, 27.09.2024
Дания хочет забыть о подрыве "Северных потоков", заявил российский посол
Данию устраивает безрезультатность расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", власти хотят побыстрее забыть о подрыве... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T01:31
2024-09-27T01:31
владимир барбин
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
дмитрий песков
дания
россия
европа
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Данию устраивает безрезультатность расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", власти хотят побыстрее забыть о подрыве общеевропейской энергетической инфраструктуры, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. "Вряд ли является случайным, что безрезультатность расследования не вызвала ни вопросов, ни критики со стороны датского политического истеблишмента. Похоже, что такой итог всех в Дании устраивает, и о подрыве газопроводов здесь хотят побыстрее забыть", - написал посол в статье для датской газеты Politiken. Текст опубликован на сайте дипмиссии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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владимир барбин, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, дмитрий песков, дания, россия, европа
Владимир Барбин, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Дмитрий Песков, Дания, Россия, Европа
Дания хочет забыть о подрыве "Северных потоков", заявил российский посол

Посол Барбин: Данию устраивает тупик в расследовании подрыва "Северных потоков"

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Данию устраивает безрезультатность расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", власти хотят побыстрее забыть о подрыве общеевропейской энергетической инфраструктуры, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.
"Вряд ли является случайным, что безрезультатность расследования не вызвала ни вопросов, ни критики со стороны датского политического истеблишмента. Похоже, что такой итог всех в Дании устраивает, и о подрыве газопроводов здесь хотят побыстрее забыть", - написал посол в статье для датской газеты Politiken. Текст опубликован на сайте дипмиссии.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о "Северных потоках"
01:28
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
Владимир БарбинГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Дмитрий ПесковДанияРоссияЕвропа
 
 
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