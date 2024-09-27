https://ria.ru/20240927/daniya-1974967536.html

Дания хочет забыть о подрыве "Северных потоков", заявил российский посол

Дания хочет забыть о подрыве "Северных потоков", заявил российский посол - РИА Новости, 27.09.2024

Дания хочет забыть о подрыве "Северных потоков", заявил российский посол

Данию устраивает безрезультатность расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", власти хотят побыстрее забыть о подрыве... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T01:31

2024-09-27T01:31

2024-09-27T01:31

владимир барбин

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

дмитрий песков

дания

россия

европа

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Данию устраивает безрезультатность расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", власти хотят побыстрее забыть о подрыве общеевропейской энергетической инфраструктуры, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. "Вряд ли является случайным, что безрезультатность расследования не вызвала ни вопросов, ни критики со стороны датского политического истеблишмента. Похоже, что такой итог всех в Дании устраивает, и о подрыве газопроводов здесь хотят побыстрее забыть", - написал посол в статье для датской газеты Politiken. Текст опубликован на сайте дипмиссии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240927/daniya-1974967377.html

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владимир барбин, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, дмитрий песков, дания, россия, европа