Анкара пока не получила ответа Дамаска по встрече, сообщил источник
Анкара не получила ответа Дамаска на предложение о встрече лидеров двух стран
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АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Анкара пока не получила ответа Дамаска на предложение по встрече лидеров Турции и Сирии, место вероятной встречи будет обсуждено и согласовано позже, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 21 сентября, что готов ко встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом, ждёт ответа от сирийской стороны на соответствующее предложение. Россия не жалеет сил, помогая Турции и Сирии выйти на договорённости по нормализации их отношений, отметил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В начале августа замглавы МИД РФ Михаил Богданов отмечал, что российская сторона готова принять встречу лидеров Турции и Сирии.
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"Нет, пока никакого ответа нет", - сообщил собеседник агентства на вопрос о наличии ответа Дамаска на готовность Анкары по встрече.
На вопрос о месте вероятной встречи, источник отметил, что оно пока не определено.
"Для определения места встречи необходимо согласовать сначала саму готовность сторон к этой встрече. Вопрос о месте - следующий этап", - подчеркнул он.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 августа, что встреча в формате РФ - Иран - Турция - Сирия по нормализации отношений Анкары и Дамаска состоится в обозримой перспективе. Он напомнил, что стороны в 2023 году сумели провести встречу с участием оборонных ведомств, министерств иностранных дел и спецслужб, попытавшись обговорить условия, способные привести к нормализации отношений между Сирией и Турцией.
Главы МИД четырех стран провели встречу в Москве 10 мая 2023 года. По ее итогам министры распорядились подготовить проект дорожной карты по нормализации отношений между Турцией и Сирией. Однако позже Асад, выступая перед новым созывом парламента, заявил, что по данной инициативе нет никакого прогресса, несмотря на искренние усилия посредников в лице России, Ирана и Ирака.