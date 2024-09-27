https://ria.ru/20240927/dagestan-1975170134.html

Меликов оценил работу спасательных служб после взрыва на АЗС в Махачкале

Меликов оценил работу спасательных служб после взрыва на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 27.09.2024

Меликов оценил работу спасательных служб после взрыва на АЗС в Махачкале

Все службы, включая спасательную и пожаротушения, оперативно отработали на месте взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, сейчас силы направлены на тушение... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:43

2024-09-27T19:43

2024-09-27T20:02

взрыв на азс в махачкале

происшествия

махачкала

россия

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Все службы, включая спасательную и пожаротушения, оперативно отработали на месте взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, сейчас силы направлены на тушение возгорания, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов."Все службы оперативно отработали. Полиция приняла меры по обеспечению доступа сюда силы средств спасательной службы, службы пожаротушения. Прокуратура и следственный комитет уточняют на данный момент ту информацию, которая необходима для проведения следственных мероприятий", - сказал Меликов на видео, выложенном в официальном канале пресс-службы главы республикиПо его словам, сейчас силы направлены на тушение пожара, локализацию очага и выявление последствий.Ранее в МЧС РФ сообщали, что здание АЗС, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. Согласно последней информации, при взрыве пострадали 10 человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.

https://ria.ru/20240927/minzdrav-1975172386.html

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взрыв на азс в махачкале, происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)