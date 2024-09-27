https://ria.ru/20240927/dagestan-1975168993.html

Пиковые угрозы на АЗС в Махачкале остались позади, заявил глава Дагестана

Пиковые угрозы на АЗС в Махачкале остались позади, заявил глава Дагестана - РИА Новости, 27.09.2024

Пиковые угрозы на АЗС в Махачкале остались позади, заявил глава Дагестана

Пиковые угрозы от взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы позади, нужно локализовать очаг пожара и провести разбор завалов, сообщил глава... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:36

2024-09-27T19:36

2024-09-27T20:04

взрыв на азс в махачкале

происшествия

махачкала

россия

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пиковые угрозы от взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы позади, нужно локализовать очаг пожара и провести разбор завалов, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов."Спасатели оперативно прибыли на место и работают. Я думаю, что можно сказать о том, что какие-то пиковые угрозы позади. Но для того, чтобы с уверенностью это сказать, нужно завершить локализацию очага пожара и произвести разбор завалов", - сказал Меликов на видео, выложенном в официальном канале пресс-службы главы республикиРанее в МЧС РФ сообщали, что здание АЗС, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. Согласно последней информации, при взрыве пострадали 10 человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.

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взрыв на азс в махачкале, происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)