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Пиковые угрозы на АЗС в Махачкале остались позади, заявил глава Дагестана
Пиковые угрозы на АЗС в Махачкале остались позади, заявил глава Дагестана - РИА Новости, 27.09.2024
Пиковые угрозы на АЗС в Махачкале остались позади, заявил глава Дагестана
Пиковые угрозы от взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы позади, нужно локализовать очаг пожара и провести разбор завалов, сообщил глава... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:36
2024-09-27T19:36
2024-09-27T20:04
взрыв на азс в махачкале
происшествия
махачкала
россия
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пиковые угрозы от взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы позади, нужно локализовать очаг пожара и провести разбор завалов, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов."Спасатели оперативно прибыли на место и работают. Я думаю, что можно сказать о том, что какие-то пиковые угрозы позади. Но для того, чтобы с уверенностью это сказать, нужно завершить локализацию очага пожара и произвести разбор завалов", - сказал Меликов на видео, выложенном в официальном канале пресс-службы главы республикиРанее в МЧС РФ сообщали, что здание АЗС, где в пятницу произошел взрыв, разрушено, техстанция и столовая горят на площади 500 квадратных метров. Согласно последней информации, при взрыве пострадали 10 человек, из них пятеро погибли, сообщили в МЧС. Власти Дагестана заявляли о четверых погибших, среди которых ребенок.
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взрыв на азс в махачкале, происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пиковые угрозы на АЗС в Махачкале остались позади, заявил глава Дагестана
Глава Дагестана: пиковые угрозы на АЗС в Махачкале остались позади