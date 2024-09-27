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При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты - РИА Новости, 27.09.2024
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19:31 27.09.2024 (обновлено: 19:32 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975168126.html
При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты
При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты - РИА Новости, 27.09.2024
При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты
В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов, сообщает "Дагэнерго". РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:31
2024-09-27T19:32
взрыв на азс в махачкале
происшествия
махачкала
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов, сообщает "Дагэнерго"."В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, из-за чего частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов", - сообщается в Telegram-канале энергокомпании.Уточняется, что энергетики приступили к восстановительным работам, часть потребителей уже обеспечена электроэнергией по резервным схемам."Специалисты филиала в настоящий момент также проводят осмотр и анализ состояния поврежденных энергообьектов. О сроках полного восстановления электроснабжения пострадавших потребителей будет сообщено дополнительно", - добавили в "Дагэнерго".
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Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия, Махачкала
При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты

Дагэнерго: при взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты

© Кадр видео из соцсетейПожар на заправке в Дагестане
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на заправке в Дагестане
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов, сообщает "Дагэнерго".
"В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, из-за чего частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов", - сообщается в Telegram-канале энергокомпании.
Уточняется, что энергетики приступили к восстановительным работам, часть потребителей уже обеспечена электроэнергией по резервным схемам.
"Специалисты филиала в настоящий момент также проводят осмотр и анализ состояния поврежденных энергообьектов. О сроках полного восстановления электроснабжения пострадавших потребителей будет сообщено дополнительно", - добавили в "Дагэнерго".
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