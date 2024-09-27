https://ria.ru/20240927/dagestan-1975168126.html

При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты

При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты - РИА Новости, 27.09.2024

При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты

В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов, сообщает "Дагэнерго". РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:31

2024-09-27T19:31

2024-09-27T19:32

взрыв на азс в махачкале

происшествия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов, сообщает "Дагэнерго"."В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, из-за чего частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов", - сообщается в Telegram-канале энергокомпании.Уточняется, что энергетики приступили к восстановительным работам, часть потребителей уже обеспечена электроэнергией по резервным схемам."Специалисты филиала в настоящий момент также проводят осмотр и анализ состояния поврежденных энергообьектов. О сроках полного восстановления электроснабжения пострадавших потребителей будет сообщено дополнительно", - добавили в "Дагэнерго".

https://ria.ru/20240927/azs-1975168211.html

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взрыв на азс в махачкале, происшествия, махачкала