https://ria.ru/20240927/dagestan-1975168126.html
При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты
При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты - РИА Новости, 27.09.2024
При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты
В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов, сообщает "Дагэнерго". РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:31
2024-09-27T19:31
2024-09-27T19:32
взрыв на азс в махачкале
происшествия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975154362_0:322:900:828_1920x0_80_0_0_bb8bbff9b916cc789fff70130a09ba54.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов, сообщает "Дагэнерго"."В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, из-за чего частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов", - сообщается в Telegram-канале энергокомпании.Уточняется, что энергетики приступили к восстановительным работам, часть потребителей уже обеспечена электроэнергией по резервным схемам."Специалисты филиала в настоящий момент также проводят осмотр и анализ состояния поврежденных энергообьектов. О сроках полного восстановления электроснабжения пострадавших потребителей будет сообщено дополнительно", - добавили в "Дагэнерго".
https://ria.ru/20240927/azs-1975168211.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975154362_0:237:900:912_1920x0_80_0_0_77cad79c809537e93e3d18a8b880d4e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв на азс в махачкале, происшествия, махачкала
Взрыв на АЗС в Махачкале, Происшествия, Махачкала
При взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты
Дагэнерго: при взрыве на АЗС в Махачкале были повреждены энергообъекты
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов, сообщает "Дагэнерго".
"В результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы повреждены энергообъекты, из-за чего частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов", - сообщается в Telegram-канале энергокомпании.
Уточняется, что энергетики приступили к восстановительным работам, часть потребителей уже обеспечена электроэнергией по резервным схемам.
"Специалисты филиала в настоящий момент также проводят осмотр и анализ состояния поврежденных энергообьектов. О сроках полного восстановления электроснабжения пострадавших потребителей будет сообщено дополнительно", - добавили в "Дагэнерго".