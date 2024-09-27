https://ria.ru/20240927/dagestan-1975165087.html

Под завалами после взрыва на заправке в Дагестане могут оставаться люди

Под завалами после взрыва на заправке в Дагестане могут оставаться люди - РИА Новости, 27.09.2024

Под завалами после взрыва на заправке в Дагестане могут оставаться люди

Люди могут оставаться под завалами после взрыва на заправке на окраине Махачкалы, сообщили РИА Новости в экстренных службах республики. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T19:18

2024-09-27T19:18

2024-09-27T19:24

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975155113_0:270:1014:840_1920x0_80_0_0_bf22a1aa249ba94689f8ff1f2bfd4e5d.jpg

МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Люди могут оставаться под завалами после взрыва на заправке на окраине Махачкалы, сообщили РИА Новости в экстренных службах республики."Да, люди могут находиться под завалами, их количество пока неизвестно. На месте работают все экстренные службы", - сказал собеседник агентства.В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным МЧС, погибли пять человек, в том числе ребенок.

https://ria.ru/20240927/vzryv-1975154857.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале