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Под завалами после взрыва на заправке в Дагестане могут оставаться люди - РИА Новости, 27.09.2024
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19:18 27.09.2024 (обновлено: 19:24 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/dagestan-1975165087.html
Под завалами после взрыва на заправке в Дагестане могут оставаться люди
Под завалами после взрыва на заправке в Дагестане могут оставаться люди - РИА Новости, 27.09.2024
Под завалами после взрыва на заправке в Дагестане могут оставаться люди
Люди могут оставаться под завалами после взрыва на заправке на окраине Махачкалы, сообщили РИА Новости в экстренных службах республики. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:18
2024-09-27T19:24
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Люди могут оставаться под завалами после взрыва на заправке на окраине Махачкалы, сообщили РИА Новости в экстренных службах республики."Да, люди могут находиться под завалами, их количество пока неизвестно. На месте работают все экстренные службы", - сказал собеседник агентства.В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным МЧС, погибли пять человек, в том числе ребенок.
https://ria.ru/20240927/vzryv-1975154857.html
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Махачкале
Под завалами после взрыва на заправке в Дагестане могут оставаться люди

Под завалами после взрыва на заправке в Махачкале могут оставаться люди

© Фото : соцсетиПожар на заправке в Дагестане
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : соцсети
Пожар на заправке в Дагестане
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Люди могут оставаться под завалами после взрыва на заправке на окраине Махачкалы, сообщили РИА Новости в экстренных службах республики.
"Да, люди могут находиться под завалами, их количество пока неизвестно. На месте работают все экстренные службы", - сказал собеседник агентства.
В пятницу на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным МЧС, погибли пять человек, в том числе ребенок.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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