https://ria.ru/20240927/dagestan-1975155858.html

Минздрав сообщил о пострадавших с ожогами и ранениями при взрыве на АЗС

Минздрав сообщил о пострадавших с ожогами и ранениями при взрыве на АЗС - РИА Новости, 27.09.2024

Минздрав сообщил о пострадавших с ожогами и ранениями при взрыве на АЗС

Минздрав Дагестана подтвердил, что при взрыве в пятницу на заправке на федеральной трассе, по предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:39

2024-09-27T18:39

2024-09-27T18:53

взрыв на азс в махачкале

происшествия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минздрав Дагестана подтвердил, что при взрыве в пятницу на заправке на федеральной трассе, по предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще четверо получили ранения."По предварительным данным, четыре человека, из них один ребёнок, погибли в результате взрыва. Ещё четверым пострадавшим с осколочными ранениями и ожогами оказана помощь медиками на месте. Сейчас они транспортируются в больницу, состояние их средней степени тяжести",- сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана.Как уточняет ведомство, десять машин скорой помощи задействовано для оказания помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240927/mchs-1975157693.html

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2024

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взрыв на азс в махачкале, происшествия