Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД Лавров и генсек ООН Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
© POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили ряд проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта.
"Двадцать шестого сентября в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Обсуждена современная геополитическая ситуация и нарождающиеся тенденции. Рассмотрены наиболее острые проблемы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта. Отдельное внимание уделено различным аспектам сотрудничества России и ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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