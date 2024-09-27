https://ria.ru/20240927/blizhniy_vostok-1974973031.html

Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.09.2024

Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили ряд проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T04:34

2024-09-27T04:34

2024-09-27T04:34

россия

ближний восток

нью-йорк (город)

сергей лавров

антониу гутерреш

оон

в мире

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили ряд проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта. "Двадцать шестого сентября в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Обсуждена современная геополитическая ситуация и нарождающиеся тенденции. Рассмотрены наиболее острые проблемы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта. Отдельное внимание уделено различным аспектам сотрудничества России и ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20240926/izrail-1974916463.html

россия

ближний восток

нью-йорк (город)

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россия, ближний восток, нью-йорк (город), сергей лавров, антониу гутерреш, оон, в мире