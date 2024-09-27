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Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.09.2024
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04:34 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/blizhniy_vostok-1974973031.html
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.09.2024
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД России Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили ряд проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T04:34
2024-09-27T04:34
россия
ближний восток
нью-йорк (город)
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили ряд проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта. "Двадцать шестого сентября в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Обсуждена современная геополитическая ситуация и нарождающиеся тенденции. Рассмотрены наиболее острые проблемы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта. Отдельное внимание уделено различным аспектам сотрудничества России и ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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россия, ближний восток, нью-йорк (город), сергей лавров, антониу гутерреш, оон, в мире
Россия, Ближний Восток, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН, В мире
Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД Лавров и генсек ООН Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили ряд проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта.
"Двадцать шестого сентября в Нью-Йорке "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Обсуждена современная геополитическая ситуация и нарождающиеся тенденции. Рассмотрены наиболее острые проблемы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта. Отдельное внимание уделено различным аспектам сотрудничества России и ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Глава Пентагона заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке
26 сентября, 17:41
 
РоссияБлижний ВостокНью-Йорк (город)Сергей ЛавровАнтониу ГутеррешООНВ мире
 
 
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