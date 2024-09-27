https://ria.ru/20240927/blagoustroystvo-1975027854.html

Гладков рассказал о белгородских проектах по благоустройству

Гладков рассказал о белгородских проектах по благоустройству - РИА Новости, 27.09.2024

Гладков рассказал о белгородских проектах по благоустройству

Более двух тысяч объектов на сумму 8,6 миллиарда рублей было благоустроено в Белгородской области за последние три года, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:00

2024-09-27T12:00

2024-09-27T12:00

белгородская область

старый оскол

красненский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858592_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6e0ceca206b245cef07f03c08917efe0.jpg

БЕЛГОРОД, 27 сен – РИА Новости. Более двух тысяч объектов на сумму 8,6 миллиарда рублей было благоустроено в Белгородской области за последние три года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "За прошедшие три года в Белгородской области реализовали более двух тысяч объектов благоустройства, а финансирование в общей сложности по различным программам составило 8,6 миллиарда рублей", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба. По словам губернатора, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, детских игровых и спортивных площадок, а также рекреационных зон продолжается несмотря на сложную оперативную обстановку, в регионе продолжается благоустройство. "Особенно мне нравится наш совместный с вами, дорогие друзья, проект "Решаем вместе". Около полутора тысяч реализованных проектов на сумму более 3,5 миллиарда рублей. Это ваши инициативы, которые мы вместе стараемся реализовать и воплотить в жизнь. Постараемся это делать и дальше", - подчеркнул Гладков. В правительстве региона отмечают, что жители сами проявляют инициативу, предлагают, как сделать города и поселки Белгородской области комфортнее. Например, по проекту "Решаем вместе" в Старом Осколе построили пять центров для баскетбола и стритбола, а в селе Красное Красненского района появился уникальный веревочный парк, который стал любимым местом для детей и подростков. Большая часть средств – 4,4 миллиарда рублей, были выделены по государственной программе Белгородской области "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области". Благодаря ей удалось обустроить 804 объекта. Также привлекались средства в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни!" и других.

https://ria.ru/20240923/gladkov-1974241047.html

старый оскол

красненский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

старый оскол, красненский район, вячеслав гладков