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Корпорация МСП и Мурманская область продолжат развивать бизнес

Корпорация МСП и Мурманская область продолжат развивать бизнес - РИА Новости, 27.09.2024

Корпорация МСП и Мурманская область продолжат развивать бизнес

Корпорация МСП и правительство Мурманской области договорились о совместном развитии малого и среднего предпринимательства региона, сообщает пресс-служба КМСП. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T17:14

2024-09-27T17:14

2024-09-27T17:14

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Корпорация МСП и правительство Мурманской области договорились о совместном развитии малого и среднего предпринимательства региона, сообщает пресс-служба КМСП. Соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Соглашение позволит продолжить совместную работу, которая ведется не первый год. Малый и средний бизнес создает комфортные условия для жизни и формирует экономику всего региона. Именно поэтому особого внимания требуют предприниматели из малых населенных пунктов, которые нуждаются в поддержке с точки зрения финансирования и реализации продукции на федеральном уровне", - цитирует пресс-служба Исаевича. Он добавил, что предприниматели получат дополнительные возможности для привлечения необходимого финансирования при помощи поручительств, включая "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. "Также смогут приобрести промышленное оборудование в лизинг, стать участником программ "выращивания" потенциальных МСП-поставщиков", – подчеркнул Исаевич. Подать заявку можно через Цифровую платформу МСП.РФ. И там же воспользоваться реализованным на основании цифрового профиля предпринимателя подбором подходящих мер поддержки, услуг и сервисов. "Региональное правительство уделяет особое внимание экономическому развитию Мурманской области. За последние несколько лет нам удалось увеличить валовой региональный продукт Мурманской области в 2,5 раза. Мы реализуем крупные инвестиционные проекты, но важной задачей для нас также остается развитие малого и среднего бизнеса. Мы создали преференциальные налоговые режимы, которые получили поддержку президента и правительства РФ", - сказал Чибис, слова которого приводятся на сайте правительства Мурманской области. Он подчеркнул, что в рамках стратегического плана "На Севере – жить" вместе с Корпорацией МСП областное правительство продолжит поддерживать малый и средний бизнес в Мурманской области. "Это касается туристической сферы, предприятий общественного питания, придорожного и гостиничного сервиса. Мы разработаем финансовый механизм, который позволит реализовать намеченные проекты и привлечь дополнительные средства в регион", – заключил глава региона. С начала года (по данным на 19 сентября) более 300 предпринимателей Мурманской области благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" получили финансовую поддержку на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Финансирование привлекли при помощи гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС) и программы льготного кредитования "1764". Помимо этого, более 1,1 тысячи предпринимателей Мурманской области стали МСП-поставщиками компаний с госучастием в результате закупок по 223-ФЗ. По данным на 19 сентября, в текущем году объем закупок крупнейших заказчиков составил почти 13,3 миллиарда рублей. Корпорация МСП как институт развития малого и среднего предпринимательства предоставляет гарантии и поручительства для заемного финансирования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам госкомпаний по 223-ФЗ, оказывает финансовую поддержку через дочерние структуры МСП Банк и МСП Лизинг. Развивает разработанную совместно с Минэкономразвития РФ Цифровую платформу МСП.РФ, на которой предприниматели могут получить сервисы, услуги и меры поддержки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, мсп банк, андрей чибис, мурманская область