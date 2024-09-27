https://ria.ru/20240927/biryukov-1975047842.html

Бирюков: все снегосплавные пункты подготовили к зиме в Москве

Бирюков: все снегосплавные пункты подготовили к зиме в Москве - РИА Новости, 27.09.2024

Бирюков: все снегосплавные пункты подготовили к зиме в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T13:23

2024-09-27T13:23

2024-09-27T13:23

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Предстоящей зимой в столице будет работать 51 стационарный снегосплавный пункт, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. В настоящее время все оборудование полностью готово, в октябре проведем финальные пробные пуски", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции сооружений. "Протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Все снегосплавные пункты отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

https://ria.ru/20240927/moskva-1974996008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы