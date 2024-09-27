https://ria.ru/20240927/belorussija-1975064983.html

Уехавшие за рубеж оппозиционеры просятся обратно, заявил Лукашенко

Уехавшие за рубеж оппозиционеры просятся обратно, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.09.2024

Уехавшие за рубеж оппозиционеры просятся обратно, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уехавшие из страны в 2020 году оппозиционеры теперь пишут письма его пресс-секретарю Наталье Эйсмонт с... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T14:21

2024-09-27T14:21

2024-09-27T14:21

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 27 сен- РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уехавшие из страны в 2020 году оппозиционеры теперь пишут письма его пресс-секретарю Наталье Эйсмонт с просьбой вернуться домой. "Мы видим сейчас этих беглых? Вон пресс-секретарь у меня, они ей звонят: передайте президенту. Письма мне пишут: мы ошиблись, хотим вернуться. Пожалуйста: у нас комиссия - идите, доказывайте", - сказал Лукашенко на встрече со студентами. Видеозапись общения со студентами опубликовал Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства. По его словам, "у этих бедолаг" сейчас нет денег. "Они просятся домой, потому что имели образование, а там (на Западе - ред.) - посуду мыть. Что, поляки тебе какую-то хорошую работу дадут? Они сами будут на хорошей работе, а ты давай впристёжку. А они ж не привыкли. Они привыкли нормально работать", - сказал белорусский лидер. Лукашенко 6 февраля прошлого года подписал указ о создании комиссии для работы с гражданами, поддержавшими протесты оппозиции против итогов президентских выборов и выехавшими за рубеж, но теперь желающими вернуться на родину. Эта комиссия рассматривала обращения эмигрировавших сограждан на предмет совершения правонарушений в период протестов, а также на предмет возможности возвращения на родину. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975021592.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко