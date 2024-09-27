https://ria.ru/20240927/belorussija-1974998101.html
Белоруссия и Россия планируют завершить работу по визам к концу года
Белоруссия и Россия планируют завершить работу по визам к концу года - РИА Новости, 27.09.2024
Белоруссия и Россия планируют завершить работу по визам к концу года
Белоруссия и Россия планируют к ноябрю-декабрю завершить работу на информационной системой к соглашению о взаимном признании виз для иностранцев, чтобы документ РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:58
2024-09-27T09:58
2024-09-27T11:56
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МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Белоруссия и Россия планируют к ноябрю-декабрю завершить работу на информационной системой к соглашению о взаимном признании виз для иностранцев, чтобы документ мог заработать в конце года, сообщил РИА Новости начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун. "Сегодня (в Минске - ред.) состоится группа высокого уровня, на заседании компетентные органы Беларуси и России должны доложить о ходе выполнения работ по созданию информационной системы к соглашению о взаимном признании виз между Беларусью и Российской Федерацией. Группа рассмотрит ход выполнения дорожной карты по созданию данной информационной системы и, думаю, даст соответствующее поручение, чтобы работа была закончена к ноябрю-декабрю текущего года, чтобы компетентные органы приступили к реализации соглашения уже в конце этого года", - сказал Бегун. По его словам," есть предположение, что в конце этого года соглашение вступит в силу, стороны обменяются ратификационными грамотами и соглашение начнет практическую работу".Бегун отметил, что сейчас реализацию соглашения сдерживают технические аспекты взаимодействия. "Это достаточно сложный комплекс организационных и практических мероприятий, это новое построение каналов связи, техническая защита. Уникальная система, которая впервые применяется между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Предусматривается двойная защита информации", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что тестовое испытание системы уже прошло в России. "Российские коллеги полностью собрали макет этой информационной системы, испытали на своих площадях... Белорусская сторона выгрузила свое криптографическое оборудование в РФ. Сейчас российская сторона направила нам соответствующее соглашение (дорожная карта практических действий на уровне МВД Белоруссии и Минцифры РФ - ред.)... В ближайшее время получаем криптографическое оборудование (из РФ - ред.), будем устанавливать уже на площадях нашего оператора", - рассказал Бегун.
https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975021592.html
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белоруссия, россия, минск, алексей бегун
Белоруссия, Россия, Минск, Алексей Бегун
Белоруссия и Россия планируют завершить работу по визам к концу года
МВД Белоруссии: документ о взаимном признании виз с РФ заработает к декабрю
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Белоруссия и Россия планируют к ноябрю-декабрю завершить работу на информационной системой к соглашению о взаимном признании виз для иностранцев, чтобы документ мог заработать в конце года, сообщил РИА Новости начальник департамента по гражданству и миграции белорусского МВД Алексей Бегун.
"Сегодня (в Минске
- ред.) состоится группа высокого уровня, на заседании компетентные органы Беларуси и России должны доложить о ходе выполнения работ по созданию информационной системы к соглашению о взаимном признании виз между Беларусью и Российской Федерацией. Группа рассмотрит ход выполнения дорожной карты по созданию данной информационной системы и, думаю, даст соответствующее поручение, чтобы работа была закончена к ноябрю-декабрю текущего года, чтобы компетентные органы приступили к реализации соглашения уже в конце этого года", - сказал Бегун.
По его словам," есть предположение, что в конце этого года соглашение вступит в силу, стороны обменяются ратификационными грамотами и соглашение начнет практическую работу".
Бегун отметил, что сейчас реализацию соглашения сдерживают технические аспекты взаимодействия. "Это достаточно сложный комплекс организационных и практических мероприятий, это новое построение каналов связи, техническая защита. Уникальная система, которая впервые применяется между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Предусматривается двойная защита информации", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что тестовое испытание системы уже прошло в России. "Российские коллеги полностью собрали макет этой информационной системы, испытали на своих площадях... Белорусская сторона выгрузила свое криптографическое оборудование в РФ. Сейчас российская сторона направила нам соответствующее соглашение (дорожная карта практических действий на уровне МВД Белоруссии и Минцифры РФ - ред.)... В ближайшее время получаем криптографическое оборудование (из РФ - ред.), будем устанавливать уже на площадях нашего оператора", - рассказал Бегун.