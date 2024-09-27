https://ria.ru/20240927/bayden-1975009786.html
Байден встретился с Зеленским
Байден встретился с Зеленским - РИА Новости, 27.09.2024
Байден встретился с Зеленским
Президент США Джо Байден провел встречу с Владимиром Зеленским 26 сентября, сообщает C-SPAN. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:46
2024-09-27T10:46
2024-09-27T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974979237_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f7ff6015b2578ecbfa65952c46050d3.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден провел встречу с Владимиром Зеленским 26 сентября, сообщает C-SPAN."Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент Байден объявил о военной помощи Украине в размере почти восемь миллиардов долларов в условиях продолжающегося конфликта с Россией", — говорится в публикации.Как сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, США после встречи президента Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне не станут объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.Кроме того, в пятницу экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября.
https://ria.ru/20240927/germaniya-1975003709.html
https://ria.ru/20240927/vsu-1974992905.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974979237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba80d976de3b492bca5c19b423882762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
Байден встретился с Зеленским
Байден встретился с Зеленским в Вашингтоне 26 сентября