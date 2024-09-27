https://ria.ru/20240927/bayden-1975009786.html

Байден встретился с Зеленским

Байден встретился с Зеленским - РИА Новости, 27.09.2024

Байден встретился с Зеленским

Президент США Джо Байден провел встречу с Владимиром Зеленским 26 сентября, сообщает C-SPAN. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:46

2024-09-27T10:46

2024-09-27T10:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден провел встречу с Владимиром Зеленским 26 сентября, сообщает C-SPAN."Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент Байден объявил о военной помощи Украине в размере почти восемь миллиардов долларов в условиях продолжающегося конфликта с Россией", — говорится в публикации.Как сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, США после встречи президента Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне не станут объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.Кроме того, в пятницу экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября.

https://ria.ru/20240927/germaniya-1975003709.html

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сша

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в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский