Рейтинг@Mail.ru
Байден встретился с Зеленским - РИА Новости, 27.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/bayden-1975009786.html
Байден встретился с Зеленским
Байден встретился с Зеленским - РИА Новости, 27.09.2024
Байден встретился с Зеленским
Президент США Джо Байден провел встречу с Владимиром Зеленским 26 сентября, сообщает C-SPAN. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:46
2024-09-27T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974979237_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f7ff6015b2578ecbfa65952c46050d3.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден провел встречу с Владимиром Зеленским 26 сентября, сообщает C-SPAN."Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент Байден объявил о военной помощи Украине в размере почти восемь миллиардов долларов в условиях продолжающегося конфликта с Россией", — говорится в публикации.Как сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, США после встречи президента Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне не станут объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.Кроме того, в пятницу экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября.
https://ria.ru/20240927/germaniya-1975003709.html
https://ria.ru/20240927/vsu-1974992905.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974979237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba80d976de3b492bca5c19b423882762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
Байден встретился с Зеленским

Байден встретился с Зеленским в Вашингтоне 26 сентября

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден провел встречу с Владимиром Зеленским 26 сентября, сообщает C-SPAN.
"Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент Байден объявил о военной помощи Украине в размере почти восемь миллиардов долларов в условиях продолжающегося конфликта с Россией", — говорится в публикации.
Кадры уничтоженной военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
"Один за другим": в Германии раскрыли, что произошло с ВСУ
Вчера, 10:22
Как сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, США после встречи президента Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне не станут объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
Кроме того, в пятницу экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
"Обострение": полковник ВСУ рассказал о серьезной проблеме на фронте
Вчера, 09:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала