https://ria.ru/20240927/aziya-1975177513.html
Новак отметил интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов
Новак отметил интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов - РИА Новости, 27.09.2024
Новак отметил интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов
Россия видит интерес со стороны стран Азии к дальнейшему увеличению поставок энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:52
2024-09-27T20:52
2024-09-27T20:52
экономика
россия
азия
москва
александр новак
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия видит интерес со стороны стран Азии к дальнейшему увеличению поставок энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас активно развиваются взаимоотношения сейчас со странами азиатско-тихоокеанского региона", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", добавив, что это сотрудничество продолжает развиваться. В том числе, по словам Новака, в пятницу в рамках Российской энергетической недели власти РФ обсуждали с партнерами из этих стран новые проекты и те направления сотрудничества, "которые позволят нам в том числе увеличивать и поставки энергетических ресурсов". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240927/venesuela-1975030795.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, азия, москва, александр новак
Экономика, Россия, Азия, Москва, Александр Новак
Новак отметил интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов
Новак: Россия видит интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия видит интерес со стороны стран Азии к дальнейшему увеличению поставок энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас активно развиваются взаимоотношения сейчас со странами азиатско-тихоокеанского региона", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", добавив, что это сотрудничество продолжает развиваться.
В том числе, по словам Новака, в пятницу в рамках Российской энергетической недели власти РФ обсуждали с партнерами из этих стран новые проекты и те направления сотрудничества, "которые позволят нам в том числе увеличивать и поставки энергетических ресурсов".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.