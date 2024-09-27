https://ria.ru/20240927/aziya-1975177513.html

Новак отметил интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов

Новак отметил интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов - РИА Новости, 27.09.2024

Новак отметил интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов

Россия видит интерес со стороны стран Азии к дальнейшему увеличению поставок энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T20:52

2024-09-27T20:52

2024-09-27T20:52

экономика

россия

азия

москва

александр новак

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия видит интерес со стороны стран Азии к дальнейшему увеличению поставок энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас активно развиваются взаимоотношения сейчас со странами азиатско-тихоокеанского региона", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", добавив, что это сотрудничество продолжает развиваться. В том числе, по словам Новака, в пятницу в рамках Российской энергетической недели власти РФ обсуждали с партнерами из этих стран новые проекты и те направления сотрудничества, "которые позволят нам в том числе увеличивать и поставки энергетических ресурсов". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240927/venesuela-1975030795.html

россия

азия

москва

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экономика, россия, азия, москва, александр новак