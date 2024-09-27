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Новак отметил интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов - РИА Новости, 27.09.2024
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20:52 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/aziya-1975177513.html
Новак отметил интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов
Новак отметил интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов - РИА Новости, 27.09.2024
Новак отметил интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов
Россия видит интерес со стороны стран Азии к дальнейшему увеличению поставок энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T20:52
2024-09-27T20:52
экономика
россия
азия
москва
александр новак
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия видит интерес со стороны стран Азии к дальнейшему увеличению поставок энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас активно развиваются взаимоотношения сейчас со странами азиатско-тихоокеанского региона", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", добавив, что это сотрудничество продолжает развиваться. В том числе, по словам Новака, в пятницу в рамках Российской энергетической недели власти РФ обсуждали с партнерами из этих стран новые проекты и те направления сотрудничества, "которые позволят нам в том числе увеличивать и поставки энергетических ресурсов". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, азия, москва, александр новак
Экономика, Россия, Азия, Москва, Александр Новак
Новак отметил интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов

Новак: Россия видит интерес стран Азии к увеличению поставок энергоресурсов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия видит интерес со стороны стран Азии к дальнейшему увеличению поставок энергоресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас активно развиваются взаимоотношения сейчас со странами азиатско-тихоокеанского региона", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", добавив, что это сотрудничество продолжает развиваться.
В том числе, по словам Новака, в пятницу в рамках Российской энергетической недели власти РФ обсуждали с партнерами из этих стран новые проекты и те направления сотрудничества, "которые позволят нам в том числе увеличивать и поставки энергетических ресурсов".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
VII международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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