https://ria.ru/20240927/avtobusy-1975036080.html
Места для беременных появились в липецких автобусах
Места для беременных появились в липецких автобусах - РИА Новости, 27.09.2024
Места для беременных появились в липецких автобусах
По инициативе региональных властей и общественных организаций Липецкой области пассажирские автобусы в областном центре оборудовали специальными местами для... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:37
2024-09-27T12:37
2024-09-27T12:37
липецкая область
игорь артамонов
липецк
общественный транспорт
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ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. По инициативе региональных властей и общественных организаций Липецкой области пассажирские автобусы в областном центре оборудовали специальными местами для беременных, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как пояснил губернатор, посадочное место для будущих мам расположено в начале салона и выделяется ярко-розовой обивкой. На окнах — специальные наклейки с призывами уступить место важному пассажиру. "Безусловно, важно обеспечить безопасность и комфорт будущих мам при поездках в общественном транспорте, предоставив им специальные сиденья и создав условия для спокойного и безопасного передвижения. "Важный пассажир" — очень правильная инициатива нашего управления и неравнодушных липчан", — отметил Артамонов. Он уточнил, что специальные посадочные места для беременных уже есть больше чем в 60 автобусах Липецка, до конца года ими оборудуют свыше 200 автобусов.
https://ria.ru/20240927/gofrokarton-1975030661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк, общественный транспорт
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Общественный транспорт
ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. По инициативе региональных властей и общественных организаций Липецкой области пассажирские автобусы в областном центре оборудовали специальными местами для беременных, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Как пояснил губернатор, посадочное место для будущих мам расположено в начале салона и выделяется ярко-розовой обивкой. На окнах — специальные наклейки с призывами уступить место важному пассажиру.
"Безусловно, важно обеспечить безопасность и комфорт будущих мам при поездках в общественном транспорте, предоставив им специальные сиденья и создав условия для спокойного и безопасного передвижения. "Важный пассажир" — очень правильная инициатива нашего управления и неравнодушных липчан", — отметил Артамонов.
Он уточнил, что специальные посадочные места для беременных уже есть больше чем в 60 автобусах Липецка
, до конца года ими оборудуют свыше 200 автобусов.