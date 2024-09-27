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Места для беременных появились в липецких автобусах - РИА Новости, 27.09.2024
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Липецкая область
 
12:37 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/avtobusy-1975036080.html
Места для беременных появились в липецких автобусах
Места для беременных появились в липецких автобусах - РИА Новости, 27.09.2024
Места для беременных появились в липецких автобусах
По инициативе региональных властей и общественных организаций Липецкой области пассажирские автобусы в областном центре оборудовали специальными местами для... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T12:37
2024-09-27T12:37
липецкая область
игорь артамонов
липецк
общественный транспорт
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ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. По инициативе региональных властей и общественных организаций Липецкой области пассажирские автобусы в областном центре оборудовали специальными местами для беременных, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как пояснил губернатор, посадочное место для будущих мам расположено в начале салона и выделяется ярко-розовой обивкой. На окнах — специальные наклейки с призывами уступить место важному пассажиру. "Безусловно, важно обеспечить безопасность и комфорт будущих мам при поездках в общественном транспорте, предоставив им специальные сиденья и создав условия для спокойного и безопасного передвижения. "Важный пассажир" — очень правильная инициатива нашего управления и неравнодушных липчан", — отметил Артамонов. Он уточнил, что специальные посадочные места для беременных уже есть больше чем в 60 автобусах Липецка, до конца года ими оборудуют свыше 200 автобусов.
https://ria.ru/20240927/gofrokarton-1975030661.html
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игорь артамонов, липецк, общественный транспорт
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Общественный транспорт

Места для беременных появились в липецких автобусах

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиМеста для беременных появились в липецких автобусах
Места для беременных появились в липецких автобусах - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
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Дзен
ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. По инициативе региональных властей и общественных организаций Липецкой области пассажирские автобусы в областном центре оборудовали специальными местами для беременных, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Как пояснил губернатор, посадочное место для будущих мам расположено в начале салона и выделяется ярко-розовой обивкой. На окнах — специальные наклейки с призывами уступить место важному пассажиру.
"Безусловно, важно обеспечить безопасность и комфорт будущих мам при поездках в общественном транспорте, предоставив им специальные сиденья и создав условия для спокойного и безопасного передвижения. "Важный пассажир" — очень правильная инициатива нашего управления и неравнодушных липчан", — отметил Артамонов.
Он уточнил, что специальные посадочные места для беременных уже есть больше чем в 60 автобусах Липецка, до конца года ими оборудуют свыше 200 автобусов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкОбщественный транспорт
 
 
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