https://ria.ru/20240927/avtobusy-1975036080.html

Места для беременных появились в липецких автобусах

Места для беременных появились в липецких автобусах - РИА Новости, 27.09.2024

Места для беременных появились в липецких автобусах

По инициативе региональных властей и общественных организаций Липецкой области пассажирские автобусы в областном центре оборудовали специальными местами для... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T12:37

2024-09-27T12:37

2024-09-27T12:37

липецкая область

игорь артамонов

липецк

общественный транспорт

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ЛИПЕЦК, 27 сен - РИА Новости. По инициативе региональных властей и общественных организаций Липецкой области пассажирские автобусы в областном центре оборудовали специальными местами для беременных, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как пояснил губернатор, посадочное место для будущих мам расположено в начале салона и выделяется ярко-розовой обивкой. На окнах — специальные наклейки с призывами уступить место важному пассажиру. "Безусловно, важно обеспечить безопасность и комфорт будущих мам при поездках в общественном транспорте, предоставив им специальные сиденья и создав условия для спокойного и безопасного передвижения. "Важный пассажир" — очень правильная инициатива нашего управления и неравнодушных липчан", — отметил Артамонов. Он уточнил, что специальные посадочные места для беременных уже есть больше чем в 60 автобусах Липецка, до конца года ими оборудуют свыше 200 автобусов.

https://ria.ru/20240927/gofrokarton-1975030661.html

липецк

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Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, общественный транспорт