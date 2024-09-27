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В Англии из-за наводнений затопило около 650 зданий - РИА Новости, 27.09.2024
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21:34 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/angliya-1975180139.html
В Англии из-за наводнений затопило около 650 зданий
В Англии из-за наводнений затопило около 650 зданий - РИА Новости, 27.09.2024
В Англии из-за наводнений затопило около 650 зданий
Около 650 зданий были затоплены в различных частях Англии из-за наводнений, вызванных сильными дождями, говорится в заявлении агентства по охране окружающей... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T21:34
2024-09-27T21:34
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англия
происшествия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Около 650 зданий были затоплены в различных частях Англии из-за наводнений, вызванных сильными дождями, говорится в заявлении агентства по охране окружающей среды, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. Ранее сообщалось о затоплении около 200 зданий в нескольких графствах Англии. "Сильные дожди, прошедшие в стране за последние сутки, привели к локализованным разливам рек и затоплениям поверхностными водами в Центральной Англии, Йоркшире и Северо-Восточной (Англии - ред.)… Дожди и грозы вызвали затопление около 650 объектов недвижимости", - сказано в заявлении. Сотрудники агентства по охране окружающей среды продолжают работать на местах, устраняя последствия непогоды и оказывая поддержку местным властям. Ранее в пятницу телеканал ITV сообщал о затоплении некоторых дорог и железнодорожных путей в различных частях Англии, это привело к перебоям в транспортном сообщении. Помимо этого, затопленным оказался домашний стадион футбольного клуба "Телфорд Юнайтед".
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в мире, англия, происшествия
В мире, Англия, Происшествия
В Англии из-за наводнений затопило около 650 зданий

В Англии из-за наводнений, вызванных сильными дождями, затопило около 650 зданий

© AP Photo / Matt DunhamЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Около 650 зданий были затоплены в различных частях Англии из-за наводнений, вызванных сильными дождями, говорится в заявлении агентства по охране окружающей среды, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
Ранее сообщалось о затоплении около 200 зданий в нескольких графствах Англии.
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"Сильные дожди, прошедшие в стране за последние сутки, привели к локализованным разливам рек и затоплениям поверхностными водами в Центральной Англии, Йоркшире и Северо-Восточной (Англии - ред.)… Дожди и грозы вызвали затопление около 650 объектов недвижимости", - сказано в заявлении.
Сотрудники агентства по охране окружающей среды продолжают работать на местах, устраняя последствия непогоды и оказывая поддержку местным властям.
Ранее в пятницу телеканал ITV сообщал о затоплении некоторых дорог и железнодорожных путей в различных частях Англии, это привело к перебоям в транспортном сообщении. Помимо этого, затопленным оказался домашний стадион футбольного клуба "Телфорд Юнайтед".
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