https://ria.ru/20240927/angliya-1975180139.html

В Англии из-за наводнений затопило около 650 зданий

В Англии из-за наводнений затопило около 650 зданий - РИА Новости, 27.09.2024

В Англии из-за наводнений затопило около 650 зданий

Около 650 зданий были затоплены в различных частях Англии из-за наводнений, вызванных сильными дождями, говорится в заявлении агентства по охране окружающей... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T21:34

2024-09-27T21:34

2024-09-27T21:34

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происшествия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Около 650 зданий были затоплены в различных частях Англии из-за наводнений, вызванных сильными дождями, говорится в заявлении агентства по охране окружающей среды, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. Ранее сообщалось о затоплении около 200 зданий в нескольких графствах Англии. "Сильные дожди, прошедшие в стране за последние сутки, привели к локализованным разливам рек и затоплениям поверхностными водами в Центральной Англии, Йоркшире и Северо-Восточной (Англии - ред.)… Дожди и грозы вызвали затопление около 650 объектов недвижимости", - сказано в заявлении. Сотрудники агентства по охране окружающей среды продолжают работать на местах, устраняя последствия непогоды и оказывая поддержку местным властям. Ранее в пятницу телеканал ITV сообщал о затоплении некоторых дорог и железнодорожных путей в различных частях Англии, это привело к перебоям в транспортном сообщении. Помимо этого, затопленным оказался домашний стадион футбольного клуба "Телфорд Юнайтед".

https://ria.ru/20240921/polsha-1973997402.html

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в мире, англия, происшествия