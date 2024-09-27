https://ria.ru/20240927/aksenov-1974999634.html

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских шпионов

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских шпионов - РИА Новости, 27.09.2024

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских шпионов

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание двух украинских шпионов и напомнил врагам России о неминуемости наказания. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:06

2024-09-27T10:06

2024-09-27T10:06

россия

керчь

севастополь

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание двух украинских шпионов и напомнил врагам России о неминуемости наказания. "Выражаю благодарность сотрудникам ФСБ за профессионализм, оперативность и эффективную работу. Враги Крыма и России должны помнить: от наказания не уйдет никто", - написал Аксенов. В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, сообщила в пятницу ФСБ. Первый – 45-летний житель Керчи, он передавал сведения о координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещении эшелонов с военной техникой. Второй - 43-летний иностранец, делился сведениями о местах дислокации военных на территории Севастополя. Оба арестованы, им грозит пожизненный срок лишения свободы. Один из шпионов в интервью, распространенном ФСБ, заявил, что за время своей работы на военную разведку Украины передал ей более 30 координат и другой информации об объектах ВС РФ: воинских частях, средствах ПВО и кораблях.

https://ria.ru/20240925/lnr-1974627242.html

https://ria.ru/20240902/ukraina-1970017460.html

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керчь

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Варвара Скокшина

россия, керчь, севастополь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия