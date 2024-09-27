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Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских шпионов - РИА Новости, 27.09.2024
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10:06 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/aksenov-1974999634.html
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских шпионов
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских шпионов - РИА Новости, 27.09.2024
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских шпионов
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание двух украинских шпионов и напомнил врагам России о неминуемости наказания. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:06
2024-09-27T10:06
россия
керчь
севастополь
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание двух украинских шпионов и напомнил врагам России о неминуемости наказания. "Выражаю благодарность сотрудникам ФСБ за профессионализм, оперативность и эффективную работу. Враги Крыма и России должны помнить: от наказания не уйдет никто", - написал Аксенов. В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, сообщила в пятницу ФСБ. Первый – 45-летний житель Керчи, он передавал сведения о координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещении эшелонов с военной техникой. Второй - 43-летний иностранец, делился сведениями о местах дислокации военных на территории Севастополя. Оба арестованы, им грозит пожизненный срок лишения свободы. Один из шпионов в интервью, распространенном ФСБ, заявил, что за время своей работы на военную разведку Украины передал ей более 30 координат и другой информации об объектах ВС РФ: воинских частях, средствах ПВО и кораблях.
https://ria.ru/20240925/lnr-1974627242.html
https://ria.ru/20240902/ukraina-1970017460.html
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россия, керчь, севастополь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Керчь, Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских шпионов

Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание двух украинских шпионов

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание двух украинских шпионов и напомнил врагам России о неминуемости наказания.
"Выражаю благодарность сотрудникам ФСБ за профессионализм, оперативность и эффективную работу. Враги Крыма и России должны помнить: от наказания не уйдет никто", - написал Аксенов.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Жителя ЛНР приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж на СБУ
25 сентября, 15:10
В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, сообщила в пятницу ФСБ. Первый – 45-летний житель Керчи, он передавал сведения о координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещении эшелонов с военной техникой. Второй - 43-летний иностранец, делился сведениями о местах дислокации военных на территории Севастополя. Оба арестованы, им грозит пожизненный срок лишения свободы.
Один из шпионов в интервью, распространенном ФСБ, заявил, что за время своей работы на военную разведку Украины передал ей более 30 координат и другой информации об объектах ВС РФ: воинских частях, средствах ПВО и кораблях.
Задержание жителя Керчи, передававшего на Украину данные о российской ПВО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Украине данных о дислокации ПВО
2 сентября, 15:57
 
РоссияКерчьСевастопольСергей Аксенов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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