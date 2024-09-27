Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание украинских шпионов
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание двух украинских шпионов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил ФСБ за задержание двух украинских шпионов и напомнил врагам России о неминуемости наказания.
"Выражаю благодарность сотрудникам ФСБ за профессионализм, оперативность и эффективную работу. Враги Крыма и России должны помнить: от наказания не уйдет никто", - написал Аксенов.
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В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, сообщила в пятницу ФСБ. Первый – 45-летний житель Керчи, он передавал сведения о координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещении эшелонов с военной техникой. Второй - 43-летний иностранец, делился сведениями о местах дислокации военных на территории Севастополя. Оба арестованы, им грозит пожизненный срок лишения свободы.
Один из шпионов в интервью, распространенном ФСБ, заявил, что за время своей работы на военную разведку Украины передал ей более 30 координат и другой информации об объектах ВС РФ: воинских частях, средствах ПВО и кораблях.