https://ria.ru/20240927/aeroflot-1975005549.html
"Аэрофлот" вошел в рэнкинг "BRICS 250"
"Аэрофлот" вошел в рэнкинг "BRICS 250" - РИА Новости, 27.09.2024
"Аэрофлот" вошел в рэнкинг "BRICS 250"
Авиакомпания "Аэрофлот" вошла в международный рэнкинг "BRICS 250", сообщается в пресс-релизе компании. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:29
2024-09-27T10:29
2024-09-27T10:29
аэрофлот
брикс
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вошла в международный рэнкинг "BRICS 250", сообщается в пресс-релизе компании. "Аэрофлот" стал единственной российской транспортной компанией, которая вошла в глобальный рэнкинг "BRICS 250", - говорится в сообщении. Отмечается, что исследование ежегодно составляется авторитетным международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг). Эксперты оценивали мировые корпорации стран BRICS по трем основным параметрам: эффективность бизнеса (рыночная капитализация и отношение выручки к ВВП, основанные на паритете покупательной способности), потенциал и показатель ESG (политика компании в сфере охраны окружающей среды, социальная и управленческая политика). Всего в рэнкинг "BRICS 250" вошли 29 российских компаний из розничной торговли, производства, металлургии, банковской, нефтегазовой, энергетической сферы и сферы информационных технологий, добавляет компания.
https://ria.ru/20240919/aeroflot-1973562816.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аэрофлот, брикс
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вошла в международный рэнкинг "BRICS 250", сообщается в пресс-релизе компании.
"Аэрофлот" стал единственной российской транспортной компанией, которая вошла в глобальный рэнкинг "BRICS 250", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исследование ежегодно составляется авторитетным международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг). Эксперты оценивали мировые корпорации стран BRICS
по трем основным параметрам: эффективность бизнеса (рыночная капитализация и отношение выручки к ВВП, основанные на паритете покупательной способности), потенциал и показатель ESG (политика компании в сфере охраны окружающей среды, социальная и управленческая политика).
Всего в рэнкинг "BRICS 250" вошли 29 российских компаний из розничной торговли, производства, металлургии, банковской, нефтегазовой, энергетической сферы и сферы информационных технологий, добавляет компания.