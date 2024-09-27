https://ria.ru/20240927/aeroflot-1975005549.html

"Аэрофлот" вошел в рэнкинг "BRICS 250"

"Аэрофлот" вошел в рэнкинг "BRICS 250" - РИА Новости, 27.09.2024

"Аэрофлот" вошел в рэнкинг "BRICS 250"

Авиакомпания "Аэрофлот" вошла в международный рэнкинг "BRICS 250", сообщается в пресс-релизе компании. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T10:29

2024-09-27T10:29

2024-09-27T10:29

аэрофлот

брикс

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вошла в международный рэнкинг "BRICS 250", сообщается в пресс-релизе компании. "Аэрофлот" стал единственной российской транспортной компанией, которая вошла в глобальный рэнкинг "BRICS 250", - говорится в сообщении. Отмечается, что исследование ежегодно составляется авторитетным международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг). Эксперты оценивали мировые корпорации стран BRICS по трем основным параметрам: эффективность бизнеса (рыночная капитализация и отношение выручки к ВВП, основанные на паритете покупательной способности), потенциал и показатель ESG (политика компании в сфере охраны окружающей среды, социальная и управленческая политика). Всего в рэнкинг "BRICS 250" вошли 29 российских компаний из розничной торговли, производства, металлургии, банковской, нефтегазовой, энергетической сферы и сферы информационных технологий, добавляет компания.

https://ria.ru/20240919/aeroflot-1973562816.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, брикс