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"Аэрофлот" вошел в рэнкинг "BRICS 250" - РИА Новости, 27.09.2024
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10:29 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/aeroflot-1975005549.html
"Аэрофлот" вошел в рэнкинг "BRICS 250"
"Аэрофлот" вошел в рэнкинг "BRICS 250" - РИА Новости, 27.09.2024
"Аэрофлот" вошел в рэнкинг "BRICS 250"
Авиакомпания "Аэрофлот" вошла в международный рэнкинг "BRICS 250", сообщается в пресс-релизе компании. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T10:29
2024-09-27T10:29
аэрофлот
брикс
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вошла в международный рэнкинг "BRICS 250", сообщается в пресс-релизе компании. "Аэрофлот" стал единственной российской транспортной компанией, которая вошла в глобальный рэнкинг "BRICS 250", - говорится в сообщении. Отмечается, что исследование ежегодно составляется авторитетным международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг). Эксперты оценивали мировые корпорации стран BRICS по трем основным параметрам: эффективность бизнеса (рыночная капитализация и отношение выручки к ВВП, основанные на паритете покупательной способности), потенциал и показатель ESG (политика компании в сфере охраны окружающей среды, социальная и управленческая политика). Всего в рэнкинг "BRICS 250" вошли 29 российских компаний из розничной торговли, производства, металлургии, банковской, нефтегазовой, энергетической сферы и сферы информационных технологий, добавляет компания.
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аэрофлот, брикс
Аэрофлот, БРИКС

"Аэрофлот" вошел в рэнкинг "BRICS 250"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вошла в международный рэнкинг "BRICS 250", сообщается в пресс-релизе компании.
"Аэрофлот" стал единственной российской транспортной компанией, которая вошла в глобальный рэнкинг "BRICS 250", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исследование ежегодно составляется авторитетным международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг). Эксперты оценивали мировые корпорации стран BRICS по трем основным параметрам: эффективность бизнеса (рыночная капитализация и отношение выручки к ВВП, основанные на паритете покупательной способности), потенциал и показатель ESG (политика компании в сфере охраны окружающей среды, социальная и управленческая политика).
Всего в рэнкинг "BRICS 250" вошли 29 российских компаний из розничной торговли, производства, металлургии, банковской, нефтегазовой, энергетической сферы и сферы информационных технологий, добавляет компания.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Акции "Аэрофлота" включены в индекс наиболее ликвидных на Московской бирже
19 сентября, 09:46
 
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