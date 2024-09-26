https://ria.ru/20240926/zhelonkin-1974753421.html
Бывший гендиректор "Коммерсанта" назначен советником министра просвещения
Бывший гендиректор "Коммерсанта" назначен советником министра просвещения - РИА Новости, 26.09.2024
Бывший гендиректор "Коммерсанта" назначен советником министра просвещения
Бывший генеральный директор издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин назначен советником главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:16
2024-09-26T09:16
2024-09-26T09:18
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906133784_0:0:1726:971_1920x0_80_0_0_98344981900cf511acaf3b3019d2c953.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывший генеральный директор издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин назначен советником главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, сообщается на сайте министерства."Желонкин Владимир Борисович - советник министра просвещения Российской Федерации", - говорится на сайте.В августе генеральный директор "Коммерсанта" Владимир Желонкин покинул издательский дом, его пост занял Роман Уманский.
https://ria.ru/20240826/naznachenie-1968618073.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906133784_203:0:1498:971_1920x0_80_0_0_59d5e73e448f53f50784401999814229.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), политика
Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Политика
Бывший гендиректор "Коммерсанта" назначен советником министра просвещения
Экс-глава "Коммерсанта" Желонкин назначен советником министра просвещения