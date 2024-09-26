Рейтинг@Mail.ru
Бывший гендиректор "Коммерсанта" назначен советником министра просвещения - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 26.09.2024 (обновлено: 09:18 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/zhelonkin-1974753421.html
Бывший гендиректор "Коммерсанта" назначен советником министра просвещения
Бывший гендиректор "Коммерсанта" назначен советником министра просвещения - РИА Новости, 26.09.2024
Бывший гендиректор "Коммерсанта" назначен советником министра просвещения
Бывший генеральный директор издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин назначен советником главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:16
2024-09-26T09:18
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906133784_0:0:1726:971_1920x0_80_0_0_98344981900cf511acaf3b3019d2c953.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывший генеральный директор издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин назначен советником главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, сообщается на сайте министерства."Желонкин Владимир Борисович - советник министра просвещения Российской Федерации", - говорится на сайте.В августе генеральный директор "Коммерсанта" Владимир Желонкин покинул издательский дом, его пост занял Роман Уманский.
https://ria.ru/20240826/naznachenie-1968618073.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906133784_203:0:1498:971_1920x0_80_0_0_59d5e73e448f53f50784401999814229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), политика
Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Политика
Бывший гендиректор "Коммерсанта" назначен советником министра просвещения

Экс-глава "Коммерсанта" Желонкин назначен советником министра просвещения

© РИА Новости / Максим Блинов Владимир Желонкин
 Владимир Желонкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Владимир Желонкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывший генеральный директор издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин назначен советником главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, сообщается на сайте министерства.
"Желонкин Владимир Борисович - советник министра просвещения Российской Федерации", - говорится на сайте.
В августе генеральный директор "Коммерсанта" Владимир Желонкин покинул издательский дом, его пост занял Роман Уманский.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Мишустин назначил двух замов главы Минпросвещения
26 августа, 21:01
 
РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала