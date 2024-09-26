https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974902329.html

Депутат Рады назвал визит Зеленского в Пенсильванию ошибкой

Депутат Рады назвал визит Зеленского в Пенсильванию ошибкой - РИА Новости, 26.09.2024

Депутат Рады назвал визит Зеленского в Пенсильванию ошибкой

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал ошибкой визит Владимира Зеленского на... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:46

2024-09-26T16:46

2024-09-26T16:46

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сша

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал ошибкой визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в американском штате Пенсильвания. Его слова приводит газета Financial Times.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушением числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию этого визита. "Поездка в Скрэнтон была ошибкой", - сказал Мережко. По его мнению, Зеленского "подвел" кто-то в его офисе или украинском посольстве. Депутат также подверг сомнению необходимость визита в США на фоне того, что Соединенные Штаты переживают "опасный период". Источник газеты, близкий к Зеленскому, признал, что поездка в Пенсильванию производит неблагоприятное впечатление, и обвинил украинского посла в оплошности.

https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974892330.html

https://ria.ru/20240926/general-1974867104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пенсильвания, сша, украина, владимир зеленский, майк джонсон, верховная рада украины