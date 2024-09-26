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"Катастрофа": на Западе заявили о странном поведении Зеленского в США - РИА Новости, 26.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974827854.html
"Катастрофа": на Западе заявили о странном поведении Зеленского в США
"Катастрофа": на Западе заявили о странном поведении Зеленского в США - РИА Новости, 26.09.2024
"Катастрофа": на Западе заявили о странном поведении Зеленского в США
Оторванность Владимира Зеленского от реальности закроет перед ним все двери в мире, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:54
2024-09-26T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
сша
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оторванность Владимира Зеленского от реальности закроет перед ним все двери в мире, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Так он прокомментировал "план победы", с которым глава киевского режима отправился в США."Это странное и вызывающее поведение Зеленского приведет к тому, что перед ним закроются двери не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в большинстве стран мира. Он, мягко говоря, подвергается серьезному риску, полностью отрываясь от реальности", — отметил Меркурис.По словам аналитика, решение Зеленского назвать свои предложения "планом победы" было крайне необдуманным шагом, так как никто уже в мире не верит в способность Украины одержать военную победу в конфликте."Я бы сказал, что это скорее дипломатическая катастрофа, чем великий триумф, на который, видимо, надеялся Зеленский", — заключил эксперт.Глава киевского режима заявлял в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что в плане Зеленского нет всеобъемлющей стратегии и он представляет собой не более чем "переупакованную" просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, дмитрий песков, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Дмитрий Песков, Джо Байден
"Катастрофа": на Западе заявили о странном поведении Зеленского в США

Меркурис: перед Зеленским закроются все двери в мире из-за его поведения в США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оторванность Владимира Зеленского от реальности закроет перед ним все двери в мире, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Так он прокомментировал "план победы", с которым глава киевского режима отправился в США.
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"Это странное и вызывающее поведение Зеленского приведет к тому, что перед ним закроются двери не только в Нью-Йорке и Вашингтоне, но и в большинстве стран мира. Он, мягко говоря, подвергается серьезному риску, полностью отрываясь от реальности", — отметил Меркурис.
По словам аналитика, решение Зеленского назвать свои предложения "планом победы" было крайне необдуманным шагом, так как никто уже в мире не верит в способность Украины одержать военную победу в конфликте.
«
"Я бы сказал, что это скорее дипломатическая катастрофа, чем великий триумф, на который, видимо, надеялся Зеленский", — заключил эксперт.
Глава киевского режима заявлял в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что в плане Зеленского нет всеобъемлющей стратегии и он представляет собой не более чем "переупакованную" просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияДмитрий ПесковДжо Байден
 
 
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