https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974732511.html

"Держаться подальше". В конгрессе США жестко ответили на выпад Зеленского

"Держаться подальше". В конгрессе США жестко ответили на выпад Зеленского - РИА Новости, 26.09.2024

"Держаться подальше". В конгрессе США жестко ответили на выпад Зеленского

Владимиру Зеленскому следует отстраниться от американской политики, заявил сенатор от Республиканской партии Джон Корнин в интервью CNN. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T01:50

2024-09-26T01:50

2024-09-26T01:50

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует отстраниться от американской политики, заявил сенатор от Республиканской партии Джон Корнин в интервью CNN.Политик прокомментировал критические высказывания Зеленского о кандидате в вице-президенты США, сенаторе Джей-Ди Вэнсе. По мнению главы киевского режима, возможный приход Вэнса к власти является "опасным сигналом", так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины на возвращение к границам 1991 года."Это колоссальная ошибка Зеленского. Если он хочет поддержки для Украины, то ему стоит держаться подальше от американской политики", — предупредил Корнин.Один из лидеров республиканской фракции в сенате Джон Тун, в свою очередь, заявил CNN, что Зеленскому не стоило вступать в заочный спор с Вэнсом прямо в разгар избирательной кампании в США. Он также посоветовал главе киевского режима отстраниться от внутренней политики США.Помимо критических замечаний о Вэнсе, Зеленский отметился еще одним скандалом во время визита в США. В воскресенье он посетил завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где сразу же попросил больше снарядов для украинской армии. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон, в свою очередь, потребовал от Киева уволить посла Украины Оксану Маркарову, организовавшую визит Зеленского на военный завод.

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974525836.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джон корнин