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"Держаться подальше". В конгрессе США жестко ответили на выпад Зеленского - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:50 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974732511.html
"Держаться подальше". В конгрессе США жестко ответили на выпад Зеленского
"Держаться подальше". В конгрессе США жестко ответили на выпад Зеленского - РИА Новости, 26.09.2024
"Держаться подальше". В конгрессе США жестко ответили на выпад Зеленского
Владимиру Зеленскому следует отстраниться от американской политики, заявил сенатор от Республиканской партии Джон Корнин в интервью CNN. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T01:50
2024-09-26T01:50
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джон корнин
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует отстраниться от американской политики, заявил сенатор от Республиканской партии Джон Корнин в интервью CNN.Политик прокомментировал критические высказывания Зеленского о кандидате в вице-президенты США, сенаторе Джей-Ди Вэнсе. По мнению главы киевского режима, возможный приход Вэнса к власти является "опасным сигналом", так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины на возвращение к границам 1991 года."Это колоссальная ошибка Зеленского. Если он хочет поддержки для Украины, то ему стоит держаться подальше от американской политики", — предупредил Корнин.Один из лидеров республиканской фракции в сенате Джон Тун, в свою очередь, заявил CNN, что Зеленскому не стоило вступать в заочный спор с Вэнсом прямо в разгар избирательной кампании в США. Он также посоветовал главе киевского режима отстраниться от внутренней политики США.Помимо критических замечаний о Вэнсе, Зеленский отметился еще одним скандалом во время визита в США. В воскресенье он посетил завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где сразу же попросил больше снарядов для украинской армии. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон, в свою очередь, потребовал от Киева уволить посла Украины Оксану Маркарову, организовавшую визит Зеленского на военный завод.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974525836.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джон корнин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джон Корнин
"Держаться подальше". В конгрессе США жестко ответили на выпад Зеленского

Сенатор Корнин посоветовал Зеленскому держаться подальше от политики в США

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Deonte RowellВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Deonte Rowell
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует отстраниться от американской политики, заявил сенатор от Республиканской партии Джон Корнин в интервью CNN.
Политик прокомментировал критические высказывания Зеленского о кандидате в вице-президенты США, сенаторе Джей-Ди Вэнсе. По мнению главы киевского режима, возможный приход Вэнса к власти является "опасным сигналом", так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины на возвращение к границам 1991 года.
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"Это колоссальная ошибка Зеленского. Если он хочет поддержки для Украины, то ему стоит держаться подальше от американской политики", — предупредил Корнин.
Один из лидеров республиканской фракции в сенате Джон Тун, в свою очередь, заявил CNN, что Зеленскому не стоило вступать в заочный спор с Вэнсом прямо в разгар избирательной кампании в США. Он также посоветовал главе киевского режима отстраниться от внутренней политики США.
Помимо критических замечаний о Вэнсе, Зеленский отметился еще одним скандалом во время визита в США. В воскресенье он посетил завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где сразу же попросил больше снарядов для украинской армии. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон, в свою очередь, потребовал от Киева уволить посла Украины Оксану Маркарову, организовавшую визит Зеленского на военный завод.
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Маск прокомментировал скандал вокруг визита Зеленского на завод в США
01:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжон Корнин
 
 
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