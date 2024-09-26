https://ria.ru/20240926/zarplaty-1974732372.html

В Госдуме предложили повысить зарплату специалистам по соцработе

В Госдуме предложили повысить зарплату специалистам по соцработе - РИА Новости, 26.09.2024

В Госдуме предложили повысить зарплату специалистам по соцработе

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда и социальной защиты РФ... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T01:49

2024-09-26T01:49

2024-09-26T01:49

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яна лантратова

госдума рф

антон котяков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением увеличить зарплату специалистам по социальной работе до 100% от средней заработной платы в регионе, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть вопрос о повышении заработной платы "специалистов по социальной работе" до 100% от средней зарплаты в регионе", - сказано в обращении. По мнению депутата, в настоящий момент в России сложилась значительная диспропорция оплаты труда сотрудников, оказывающих социальные услуги населению, и причиной этого стала юридическая неточность в отдельных нормативных правовых актах. По словам Лантратовой, согласно указу президента РФ Владимира Путина, было заложено повышение зарплаты до 100% от средней в регионе для социальных работников, но в соответствии с ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в субъектах Российской Федерации" предоставление социальных услуг осуществляется как сотрудниками, занимающими должность "социальный работник", так и лицами, имеющими должность "специалист по социальной работе". "Должность "специалиста по социальной работе" не подпадает под действие указа президента… В результате, сотрудники, имеющие идентичные функции и выполняющие одинаковые задачи, имеют значительную разницу в доходах", - отметила Лантратова.

https://ria.ru/20240923/zarplata-1974255868.html

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россия, яна лантратова, госдума рф, антон котяков, владимир путин, общество