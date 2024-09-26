https://ria.ru/20240926/zaporozhe-1974952235.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 26.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Взрыв раздался в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:37
2024-09-26T21:37
2024-09-26T21:37
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
"Страна.ua": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв