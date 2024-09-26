https://ria.ru/20240926/zaporozhe-1974952235.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 26.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Взрыв раздался в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T21:37

2024-09-26T21:37

2024-09-26T21:37

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожье

вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в четверг в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

запорожье

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запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф