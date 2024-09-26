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Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 26.09.2024
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12:09 26.09.2024 (обновлено: 12:30 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/zapad-1974807987.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 26.09.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку, уничтожили две станции РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:09
2024-09-26T12:30
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку, уничтожили две станции РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Петропавловка, Вишневое, Першотравневое, Ольговка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства."Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974766223.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

ВСУ потеряли до 435 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку, уничтожили две станции РЭБ и два склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Петропавловка, Вишневое, Першотравневое, Ольговка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.
"Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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