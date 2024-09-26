https://ria.ru/20240926/zambija-1974939815.html

Замбия желает, чтобы у России все было хорошо, заявил министр Милупи

Замбия желает, чтобы у России все было хорошо, заявил министр Милупи - РИА Новости, 26.09.2024

Замбия желает, чтобы у России все было хорошо, заявил министр Милупи

Замбия желает, чтобы у России все было хорошо, однако западные санкции не только направлены на попытки помешать ее развитию, но и могут ограничить возможности... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T19:44

2024-09-26T19:44

2024-09-26T19:44

россия

москва

нью-йорк (город)

владимир путин

оон

брикс

замбия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144885/67/1448856794_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_685c813e8a3b142d4f926d7ea7f2c86c.jpg

ООН, 26 сен - РИА Новости. Замбия желает, чтобы у России все было хорошо, однако западные санкции не только направлены на попытки помешать ее развитию, но и могут ограничить возможности Москвы оказывать поддержку другим странам, заявил РИА Новости министр инфраструктуры, жилищного строительства и городского развития страны Чарльз Милупи. "Мы хотим, чтобы у России все было хорошо… Вся основа санкций в том, чтобы помешать стране преуспеть. Поэтому если у страны не все хорошо, то она не может использовать свои ресурсы для помощи другим странам", - сказал он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая преимущества работы БРИКС. Милупи добавил, что считает подобные негативные последствия недостатком западных санкций. Министр добавил, что у Замбии также имеются собственные внутренние проблемы, с которыми необходимо бороться, и они в настоящее время тревожат африканское государство. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240317/koridor-1933588841.html

россия

москва

нью-йорк (город)

замбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, нью-йорк (город), владимир путин, оон, брикс, замбия, в мире