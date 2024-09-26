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Замбия желает, чтобы у России все было хорошо, заявил министр Милупи - РИА Новости, 26.09.2024
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19:44 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/zambija-1974939815.html
Замбия желает, чтобы у России все было хорошо, заявил министр Милупи
Замбия желает, чтобы у России все было хорошо, заявил министр Милупи - РИА Новости, 26.09.2024
Замбия желает, чтобы у России все было хорошо, заявил министр Милупи
Замбия желает, чтобы у России все было хорошо, однако западные санкции не только направлены на попытки помешать ее развитию, но и могут ограничить возможности... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:44
2024-09-26T19:44
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Замбия желает, чтобы у России все было хорошо, однако западные санкции не только направлены на попытки помешать ее развитию, но и могут ограничить возможности Москвы оказывать поддержку другим странам, заявил РИА Новости министр инфраструктуры, жилищного строительства и городского развития страны Чарльз Милупи. "Мы хотим, чтобы у России все было хорошо… Вся основа санкций в том, чтобы помешать стране преуспеть. Поэтому если у страны не все хорошо, то она не может использовать свои ресурсы для помощи другим странам", - сказал он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая преимущества работы БРИКС. Милупи добавил, что считает подобные негативные последствия недостатком западных санкций. Министр добавил, что у Замбии также имеются собственные внутренние проблемы, с которыми необходимо бороться, и они в настоящее время тревожат африканское государство. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, москва, нью-йорк (город), владимир путин, оон, брикс, замбия, в мире
Россия, Москва, Нью-Йорк (город), Владимир Путин, ООН, БРИКС, Замбия, В мире
Замбия желает, чтобы у России все было хорошо, заявил министр Милупи

Министр Милупи: Замбия хочет, чтобы у России все было хорошо, но санкции мешают

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкЗамбия. Архивное фото
Замбия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Замбия. Архивное фото. Архивное фото
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Замбия желает, чтобы у России все было хорошо, однако западные санкции не только направлены на попытки помешать ее развитию, но и могут ограничить возможности Москвы оказывать поддержку другим странам, заявил РИА Новости министр инфраструктуры, жилищного строительства и городского развития страны Чарльз Милупи.
"Мы хотим, чтобы у России все было хорошо… Вся основа санкций в том, чтобы помешать стране преуспеть. Поэтому если у страны не все хорошо, то она не может использовать свои ресурсы для помощи другим странам", - сказал он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая преимущества работы БРИКС.
Милупи добавил, что считает подобные негативные последствия недостатком западных санкций. Министр добавил, что у Замбии также имеются собственные внутренние проблемы, с которыми необходимо бороться, и они в настоящее время тревожат африканское государство.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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