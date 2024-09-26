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Зеленский убил 127 тысяч украинских военных, заявила Захарова - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 26.09.2024 (обновлено: 23:06 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/zakharova-1974955381.html
Зеленский убил 127 тысяч украинских военных, заявила Захарова
Зеленский убил 127 тысяч украинских военных, заявила Захарова - РИА Новости, 26.09.2024
Зеленский убил 127 тысяч украинских военных, заявила Захарова
Владимир Зеленский привел к гибели 127 тысяч солдат ВСУ, прошедших подготовку на Западе, заявила официальный представитель МИД Мария Захаров в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:08
2024-09-26T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
мария захарова
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский привел к гибели 127 тысяч солдат ВСУ, прошедших подготовку на Западе, заявила официальный представитель МИД Мария Захаров в Telegram-канале.Ранее счетная палата США опубликовала отчет, в котором говорится, что западные страны обучили у себя такое количество украинских военных."А затем Зеленский их убил", — написала Захарова.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240925/zakharova-1974540462.html
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в мире, россия, сша, украина, мария захарова, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский убил 127 тысяч украинских военных, заявила Захарова

Захарова: Запад обучил 127 тысяч украинских военных, а потом Зеленский их убил

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский привел к гибели 127 тысяч солдат ВСУ, прошедших подготовку на Западе, заявила официальный представитель МИД Мария Захаров в Telegram-канале.
Ранее счетная палата США опубликовала отчет, в котором говорится, что западные страны обучили у себя такое количество украинских военных.
«
"А затем Зеленский их убил", — написала Захарова.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаМария ЗахароваВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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