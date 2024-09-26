https://ria.ru/20240926/yugra-1974952410.html

Фонд развития Югры профинансирует лесопромышленный комбинат

Фонд развития Югры профинансирует лесопромышленный комбинат - РИА Новости, 26.09.2024

Фонд развития Югры профинансирует лесопромышленный комбинат

Фонд развития Югры предоставит льготный заем в размере 100 миллионов рублей лесопромышленному комбинату "Хольц" для реализации проекта по организации... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T21:39

2024-09-26T21:39

2024-09-26T21:39

экономика

советский район

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит льготный заем в размере 100 миллионов рублей лесопромышленному комбинату "Хольц" для реализации проекта по организации контейнерного пункта, сообщает пресс-служба Фонда. "По программе Фонда развития Югры "Производство" будет предоставлен заем в размере 100 миллионов рублей сроком на пять лет под 1% годовых. Общая стоимость проекта составит 125,4 миллиона рублей. Заемные средства позволят предприятию приобрести оборудование, оптимизировать процессы отгрузки на собственной территории и создать новые рабочие места", - говорится в сообщении. По словам директора лесопромышленного комбината Алексея Метелева, цель проекта состоит в оптимизации процесса отгрузки, возможности формирования контейнерного поезда на собственной территории и отправки покупателю. Лесопромышленный комбинат "Хольц" самостоятельно заготавливает сырье для дальнейшего производства в Советском районе Югры и Свердловской области. В качестве сырья компания использует высокоплотную сибирскую сосну. В 2024 году планируется выпустить 41 тысячу кубических метров пиломатериалов.

советский район

свердловская область

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экономика, советский район, свердловская область