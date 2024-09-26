Суд оправдал рекордсмена по длительности пребывания в камере смертников
В Японии оправдали мужчину, полвека ожидавшего казни за массовое убийство
Японская полиция. Архивное фото
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ТОКИО, 26 сен – РИА Новости. Окружной суд японской Сидзуоки в ходе повторного слушания оправдал 88-летнего бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату, являющегося рекордсменом по длительности срока пребывания в камере смертников, сообщило агентство Киодо.
Хакамату арестовали в 1966 году по обвинению в ограблении и убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Спустя 20 дней допросов японец сознался в убийстве, но на суде заявил, что его пытками заставили дать признательные показания.
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Сторона защиты настаивала на том, что доказательства по делу были сфабрикованы, однако в сентябре 1968 года Хакамата был признан виновным и приговорен к смертной казни. Приговор был финализирован в 1980 году. В 2011 году японец был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как человек, самое длительное время ожидавший казни в камере смертников.
В 2014 году в суде Сидзуоки было доказано, что ДНК Ивао Хакаматы не совпадает с ДНК, полученным из генетического материала крови, обнаруженном на месте убийства. После этого решения японец вышел на свободу, однако в 2023 году Верховный суд Японии сохранил в силе решения нижестоящих инстанций о проведении повторного судебного слушания.