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Новак призвал к объективному расследованию взрывов на "Северных потоках"
Новак призвал к объективному расследованию взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2024
Новак призвал к объективному расследованию взрывов на "Северных потоках"
Нужно объективное расследование по взрывам на "Северных потоках" с участием России; страна готова продолжать поставки при интересе покупателей, заявил... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:54
2024-09-26T15:54
2024-09-26T15:55
экономика
россия
москва
александр новак
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Нужно объективное расследование по взрывам на "Северных потоках" с участием России; страна готова продолжать поставки при интересе покупателей, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе. "Мне кажется, что нужно международное расследование, которое было бы более объективным, с участием в том числе России", - сказал Новак. Отвечая на вопрос, действительно ли Россия готова восстановить поставки по уцелевшей ветке "Северного потока", Новак сказал: "Мы неоднократно это говорили, что мы готовы, если будет желание наших партнеров". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/potoki-1974747798.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, москва, александр новак, северный поток, авария на "северных потоках"
Экономика, Россия, Москва, Александр Новак, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Новак призвал к объективному расследованию взрывов на "Северных потоках"
Новак: необходимо расследование взрывов "Северных потоков" с участием России