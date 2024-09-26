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Новак призвал к объективному расследованию взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2024
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15:54 26.09.2024 (обновлено: 15:55 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/vzryvy-1974885254.html
Новак призвал к объективному расследованию взрывов на "Северных потоках"
Новак призвал к объективному расследованию взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2024
Новак призвал к объективному расследованию взрывов на "Северных потоках"
Нужно объективное расследование по взрывам на "Северных потоках" с участием России; страна готова продолжать поставки при интересе покупателей, заявил... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:54
2024-09-26T15:55
экономика
россия
москва
александр новак
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Нужно объективное расследование по взрывам на "Северных потоках" с участием России; страна готова продолжать поставки при интересе покупателей, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе. "Мне кажется, что нужно международное расследование, которое было бы более объективным, с участием в том числе России", - сказал Новак. Отвечая на вопрос, действительно ли Россия готова восстановить поставки по уцелевшей ветке "Северного потока", Новак сказал: "Мы неоднократно это говорили, что мы готовы, если будет желание наших партнеров". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/potoki-1974747798.html
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экономика, россия, москва, александр новак, северный поток, авария на "северных потоках"
Экономика, Россия, Москва, Александр Новак, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Новак призвал к объективному расследованию взрывов на "Северных потоках"

Новак: необходимо расследование взрывов "Северных потоков" с участием России

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Нужно объективное расследование по взрывам на "Северных потоках" с участием России; страна готова продолжать поставки при интересе покупателей, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.
"Мне кажется, что нужно международное расследование, которое было бы более объективным, с участием в том числе России", - сказал Новак.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
За взрывом "Северных потоков" стоит Байден, заявил Володин
Вчера, 08:03
Отвечая на вопрос, действительно ли Россия готова восстановить поставки по уцелевшей ветке "Северного потока", Новак сказал: "Мы неоднократно это говорили, что мы готовы, если будет желание наших партнеров".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Французский политик пришел в шок из-за молчания НАТО по "Северным потокам"
Вчера, 05:29
 
ЭкономикаРоссияМоскваАлександр НовакСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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