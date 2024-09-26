https://ria.ru/20240926/vzryvy-1974885254.html

Новак призвал к объективному расследованию взрывов на "Северных потоках"

Новак призвал к объективному расследованию взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2024

Новак призвал к объективному расследованию взрывов на "Северных потоках"

Нужно объективное расследование по взрывам на "Северных потоках" с участием России; страна готова продолжать поставки при интересе покупателей, заявил... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:54

2024-09-26T15:54

2024-09-26T15:55

экономика

россия

москва

александр новак

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Нужно объективное расследование по взрывам на "Северных потоках" с участием России; страна готова продолжать поставки при интересе покупателей, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе. "Мне кажется, что нужно международное расследование, которое было бы более объективным, с участием в том числе России", - сказал Новак. Отвечая на вопрос, действительно ли Россия готова восстановить поставки по уцелевшей ветке "Северного потока", Новак сказал: "Мы неоднократно это говорили, что мы готовы, если будет желание наших партнеров". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/potoki-1974747798.html

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россия

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

экономика, россия, москва, александр новак, северный поток, авария на "северных потоках"