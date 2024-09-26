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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.09.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области

Взрывы снова раздаются в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:46

2024-09-26T10:46

2024-09-26T10:46

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Ранее в четверг украинское издание "Телеграф" сообщало о взрывах в этом городе, где на окраине расположен военный аэродром. "Взрывы в Хмельницкой области. Мониторинговые паблики пишут о взрывах в Староконстантинове, где расположен аэродром", - говорится в сообщении "Страны". На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хмельницкая область, украина, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины