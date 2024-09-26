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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.09.2024
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10:46 26.09.2024
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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 26.09.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области
Взрывы снова раздаются в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:46
2024-09-26T10:46
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хмельницкая область
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дмитрий песков
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Ранее в четверг украинское издание "Телеграф" сообщало о взрывах в этом городе, где на окраине расположен военный аэродром. "Взрывы в Хмельницкой области. Мониторинговые паблики пишут о взрывах в Староконстантинове, где расположен аэродром", - говорится в сообщении "Страны". На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, хмельницкая область, украина, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Хмельницкая область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области

"Страна.ua": в Староконстантинове на западе Украины раздаются взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в городе Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Ранее в четверг украинское издание "Телеграф" сообщало о взрывах в этом городе, где на окраине расположен военный аэродром.
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"Взрывы в Хмельницкой области. Мониторинговые паблики пишут о взрывах в Староконстантинове, где расположен аэродром", - говорится в сообщении "Страны".
На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреХмельницкая областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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