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Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.09.2024

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР 34 раза, выпустив более 90 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T21:22

2024-09-26T21:22

2024-09-26T21:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР 34 раза, выпустив более 90 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Со стороны вооружённых формирований Украины совершены 34 вооружённых атаки, выпущено более 90 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - говорится в сообщении Пушилина. По данным Пушилина, в результате обстрелов повреждения получили три жилых дома, а также два объекта гражданской инфраструктуры: ЛЭП и газопровод. Ранее в МЧС ДНР сообщали, что в результате обстрела ранения получили шесть спасателей, их госпитализировали с контузией. Кроме того, Пушилин сообщал о пятерых детях, получивших ранения в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом в Мариуполе, трое из них в тяжёлом состоянии.

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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы украины