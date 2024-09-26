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Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.09.2024
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР 34 раза, выпустив более 90 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:22
2024-09-26T21:22
2024-09-26T21:22
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР 34 раза, выпустив более 90 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Со стороны вооружённых формирований Украины совершены 34 вооружённых атаки, выпущено более 90 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - говорится в сообщении Пушилина. По данным Пушилина, в результате обстрелов повреждения получили три жилых дома, а также два объекта гражданской инфраструктуры: ЛЭП и газопровод. Ранее в МЧС ДНР сообщали, что в результате обстрела ранения получили шесть спасателей, их госпитализировали с контузией. Кроме того, Пушилин сообщал о пятерых детях, получивших ранения в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом в Мариуполе, трое из них в тяжёлом состоянии.
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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
Пушилин: ВСУ за сутки выпустили более 90 боеприпасов по территории ДНР