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Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/vsu-1974950445.html
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.09.2024
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР 34 раза, выпустив более 90 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:22
2024-09-26T21:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР 34 раза, выпустив более 90 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Со стороны вооружённых формирований Украины совершены 34 вооружённых атаки, выпущено более 90 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - говорится в сообщении Пушилина. По данным Пушилина, в результате обстрелов повреждения получили три жилых дома, а также два объекта гражданской инфраструктуры: ЛЭП и газопровод. Ранее в МЧС ДНР сообщали, что в результате обстрела ранения получили шесть спасателей, их госпитализировали с контузией. Кроме того, Пушилин сообщал о пятерых детях, получивших ранения в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом в Мариуполе, трое из них в тяжёлом состоянии.
https://ria.ru/20240926/ukrainsk-1974885533.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Пушилин: ВСУ за сутки выпустили более 90 боеприпасов по территории ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг атаковали территорию ДНР 34 раза, выпустив более 90 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Со стороны вооружённых формирований Украины совершены 34 вооружённых атаки, выпущено более 90 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА", - говорится в сообщении Пушилина.
По данным Пушилина, в результате обстрелов повреждения получили три жилых дома, а также два объекта гражданской инфраструктуры: ЛЭП и газопровод.
Ранее в МЧС ДНР сообщали, что в результате обстрела ранения получили шесть спасателей, их госпитализировали с контузией. Кроме того, Пушилин сообщал о пятерых детях, получивших ранения в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом в Мариуполе, трое из них в тяжёлом состоянии.
Украинск, ДНР - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В освобожденном в ДНР Украинске находятся до трех тысяч мирных жителей
Вчера, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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