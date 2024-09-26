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Более восьми тысяч граждан признали потерпевшими в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024
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10:43 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/vsu-1974771320.html
Более восьми тысяч граждан признали потерпевшими в Курской области
Более восьми тысяч граждан признали потерпевшими в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024
Более восьми тысяч граждан признали потерпевшими в Курской области
По делу о нападении ВСУ на Курскую область потерпевшими признаны более 8 тыс граждан, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:43
2024-09-26T10:43
здоровье - общество
россия
курская область
донецк
владимир путин
александр бастрыкин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. По делу о нападении ВСУ на Курскую область потерпевшими признаны более 8 тыс граждан, сообщили РИА Новости в СК РФ. "В пунктах временного размещения беженцев следователями допрошены и признаны в качестве потерпевших более восьми тысяч человек. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240926/sk-1974765491.html
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здоровье - общество, россия, курская область, донецк, владимир путин, александр бастрыкин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Донецк, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Более восьми тысяч граждан признали потерпевшими в Курской области

Восемь тысяч жителей Курской области признали потерпевшими из-за нападения ВСУ

© Фото : официальный Telegram-канал Главы Рыльского района Курской областиЭвакуация жителей Рыльского района
Эвакуация жителей Рыльского района - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : официальный Telegram-канал Главы Рыльского района Курской области
Эвакуация жителей Рыльского района. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. По делу о нападении ВСУ на Курскую область потерпевшими признаны более 8 тыс граждан, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В пунктах временного размещения беженцев следователями допрошены и признаны в качестве потерпевших более восьми тысяч человек. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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