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Ливанский премьер не исключил начала региональной войны - РИА Новости, 26.09.2024
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02:50 26.09.2024 (обновлено: 02:54 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/voyna-1974734701.html
Ливанский премьер не исключил начала региональной войны
Ливанский премьер не исключил начала региональной войны - РИА Новости, 26.09.2024
Ливанский премьер не исключил начала региональной войны
Израильская агрессия в отношении Ливана может перерасти в наземную операцию и впоследствии в региональную войну, заявил ливанский премьер Наджиб Микати. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T02:50
2024-09-26T02:54
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Израильская агрессия в отношении Ливана может перерасти в наземную операцию и впоследствии в региональную войну, заявил ливанский премьер Наджиб Микати."Ливан сегодня является жертвой электронной киберагрессии, а также воздушной и морской агрессии, которая может перерасти в наземную агрессию и стать полномасштабной региональной войной", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по южному пригороду Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240926/iran-1974728678.html
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ливан, израиль, бейрут, наджиб микати, хасан насралла, оон, хезболла, в мире
Ливан, Израиль, Бейрут, Наджиб Микати, Хасан Насралла, ООН, Хезболла, В мире
Ливанский премьер не исключил начала региональной войны

Ливанский премьер не исключил начала региональной войны из-за агрессии Израиля

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане. Архивное фото
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Израильская агрессия в отношении Ливана может перерасти в наземную операцию и впоследствии в региональную войну, заявил ливанский премьер Наджиб Микати.
"Ливан сегодня является жертвой электронной киберагрессии, а также воздушной и морской агрессии, которая может перерасти в наземную агрессию и стать полномасштабной региональной войной", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
МИД Ирана назвал ситуацию в Ливане и на Ближнем Востоке беспрецедентной
00:48
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по южному пригороду Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 24 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Иран выразил готовность работать над возобновлением СВПД
Вчера, 00:13
 
ЛиванИзраильБейрутНаджиб МикатиХасан НасраллаООНХезболлаВ мире
 
 
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