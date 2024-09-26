https://ria.ru/20240926/voyna-1974734549.html

Глава МИД Венесуэлы предостерег от попыток принести войну в Россию

Глава МИД Венесуэлы предостерег от попыток принести войну в Россию - РИА Новости, 26.09.2024

Глава МИД Венесуэлы предостерег от попыток принести войну в Россию

Сильные мира сего вместо того, чтобы остановить кровопролитие, последовательно расширяют войну в Европе и намерены принести ее на территорию России, которая... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T02:48

2024-09-26T02:48

2024-09-26T02:48

европа

россия

сша

нато

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898405483_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_a0391bc8728098e91e506bdfa5b72651.jpg

МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. Сильные мира сего вместо того, чтобы остановить кровопролитие, последовательно расширяют войну в Европе и намерены принести ее на территорию России, которая исторически выходит победителем, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Вместо того, чтобы остановить резню и привлечь к ответственности виновных, сильные мира сего последовательно распространяют войны на Европу и другие части мира через военные блоки, такие как НАТО. После поражения Украины в ее нацистской авантюре они теперь намерены принести войну и терроризм великой России, которая, как научила нас история, всегда выйдет победителем. Расширение НАТО также угрожает миру в Южной Америке размещением военных баз при соучастии лакейских правительств Аргентины и Эквадора", - сказал Хиль. Министр в выступлении напомнил о многоплановой агрессии США в отношении республики, которая включает, помимо финансовой блокады и ареста активов, планирование и организацию террористических нападений. В этой связи он выразил солидарность с Кубой, Никарагуа, Боливией, Колумбией и Гондурасом, в дела которых вмешиваются США, преследуя политически независимых игроков на континенте. "Призываем свободные народы мира и сторонников мира укрепить единство против тех, кто пытается разделить нас для достижения своих целей неоколониального доминирования, пришло время для Глобального Юга, пришло время для этого долгожданного нового мирового порядка, пришло время консолидировать плюриполярный и многоцентричный мир спокойствия и экономического процветания, свободного от гегемонии", - заявил Хиль в завершении своей речи.

https://ria.ru/20240926/obsuzhdenie-1974734223.html

https://ria.ru/20240926/vengriya-1974731313.html

европа

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, россия, сша, нато, оон, в мире