https://ria.ru/20240926/vostok-1974808972.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 26.09.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне ответственности... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:14

2024-09-26T12:14

2024-09-26T12:14

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240926/svo-1974808521.html

франция

россия

угледар

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Варвара Скокшина

в мире, франция, россия, угледар, вооруженные силы украины