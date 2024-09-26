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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 26.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/vostok-1974808972.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 26.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне ответственности... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:14
2024-09-26T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
угледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240926/svo-1974808521.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

ВСУ потеряли до 130 военных, три БМП и самоходку в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.
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