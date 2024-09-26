https://ria.ru/20240926/vostok-1974808972.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 26.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне ответственности... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:14
2024-09-26T12:14
2024-09-26T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
угледар
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4993a671c9237ee7e2ab96a39a109268.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 130 военнослужащих, танк, три БМП и самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240926/svo-1974808521.html
франция
россия
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c70af0b765e470b979247ac25f9be0ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 130 военных, три БМП и самоходку в зоне действий "Востока"