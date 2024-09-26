https://ria.ru/20240926/volodin-1974797354.html

Володин высоко оценил роль Азиатской парламентской ассамблеи

Володин высоко оценил роль Азиатской парламентской ассамблеи - РИА Новости, 26.09.2024

Володин высоко оценил роль Азиатской парламентской ассамблеи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Азиатская парламентская ассамблея способствует построению справедливого миропорядка и многополярного мира, вносит... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:51

2024-09-26T11:51

2024-09-26T11:51

россия

вячеслав володин

борис чернышов (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Азиатская парламентская ассамблея способствует построению справедливого миропорядка и многополярного мира, вносит вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества. "Уважаемые коллеги, приветствую вас на заседании постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по культуре и социальным вопросам, в котором принимает участие 18 делегаций, ведущих партнёров России в азиатском регионе. Ассамблея способствует построению справедливого миропорядка и многополярного мира, вносит вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества, содействует обмену опытом в сфере законотворчества и мнениями по темам региональной и глобальной повестки", - зачитал приветствие Володина вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В своем приветствии, Володин ответил, что участникам предстоит обсудить вопросы, связанные с сохранением национальной идентичности, исторической памяти, культурного наследия. "Это особенно актуально в условиях, когда нашим народом пытаются навязать чуждые ценности. Важно сделать все, для защиты института семьи, своей культуры, веры, традиций", - добавляется в приветствии.

https://ria.ru/20240926/potoki-1974747798.html

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россия, вячеслав володин, борис чернышов (депутат), госдума рф