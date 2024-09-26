Рейтинг@Mail.ru
Володин высоко оценил роль Азиатской парламентской ассамблеи - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/volodin-1974797354.html
Володин высоко оценил роль Азиатской парламентской ассамблеи
Володин высоко оценил роль Азиатской парламентской ассамблеи - РИА Новости, 26.09.2024
Володин высоко оценил роль Азиатской парламентской ассамблеи
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Азиатская парламентская ассамблея способствует построению справедливого миропорядка и многополярного мира, вносит... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:51
2024-09-26T11:51
россия
вячеслав володин
борис чернышов (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_5cf706ac8fa926b451bb9037cafb0ecc.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Азиатская парламентская ассамблея способствует построению справедливого миропорядка и многополярного мира, вносит вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества. "Уважаемые коллеги, приветствую вас на заседании постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по культуре и социальным вопросам, в котором принимает участие 18 делегаций, ведущих партнёров России в азиатском регионе. Ассамблея способствует построению справедливого миропорядка и многополярного мира, вносит вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества, содействует обмену опытом в сфере законотворчества и мнениями по темам региональной и глобальной повестки", - зачитал приветствие Володина вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В своем приветствии, Володин ответил, что участникам предстоит обсудить вопросы, связанные с сохранением национальной идентичности, исторической памяти, культурного наследия. "Это особенно актуально в условиях, когда нашим народом пытаются навязать чуждые ценности. Важно сделать все, для защиты института семьи, своей культуры, веры, традиций", - добавляется в приветствии.
https://ria.ru/20240926/potoki-1974747798.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_9ddd51fb6d6db5f1fac274cfeae2623e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, борис чернышов (депутат), госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
Володин высоко оценил роль Азиатской парламентской ассамблеи

Володин: Азиатская парламентская ассамблея способствует многополярному миру

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Азиатская парламентская ассамблея способствует построению справедливого миропорядка и многополярного мира, вносит вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества.
"Уважаемые коллеги, приветствую вас на заседании постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по культуре и социальным вопросам, в котором принимает участие 18 делегаций, ведущих партнёров России в азиатском регионе. Ассамблея способствует построению справедливого миропорядка и многополярного мира, вносит вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества, содействует обмену опытом в сфере законотворчества и мнениями по темам региональной и глобальной повестки", - зачитал приветствие Володина вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
В своем приветствии, Володин ответил, что участникам предстоит обсудить вопросы, связанные с сохранением национальной идентичности, исторической памяти, культурного наследия.
"Это особенно актуально в условиях, когда нашим народом пытаются навязать чуждые ценности. Важно сделать все, для защиты института семьи, своей культуры, веры, традиций", - добавляется в приветствии.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
За взрывом "Северных потоков" стоит Байден, заявил Володин
Вчера, 08:03
 
РоссияВячеслав ВолодинБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала