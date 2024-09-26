https://ria.ru/20240926/volodin-1974749888.html

Володин рассказал, кто пострадал из-за теракта на "Северных потоках"

Володин рассказал, кто пострадал из-за теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2024

Володин рассказал, кто пострадал из-за теракта на "Северных потоках"

За теракт на "Северных потоках" ответил не Вашингтон, а жители Германии, которым президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц "залезли в карманы",... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:31

2024-09-26T08:31

2024-09-26T08:33

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джо байден

вячеслав володин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За теракт на "Северных потоках" ответил не Вашингтон, а жители Германии, которым президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц "залезли в карманы", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Получается, что за теракт на "Северных потоках" ответил не Вашингтон, а жители Германии. Которым Байден и Шольц залезли в карманы. В результате они оба потеряли доверие населения в своих странах", - написал он.Володин отметил, что больше всех пострадала Германия, так как ее экономика впала в рецессию, ВВП снизился, сломалась производственная модель, сократилось промышленное производство, число банкротств в стране стало рекордным за последнее десятилетие. "Газ сегодня обходится гражданам ФРГ на 84% дороже, чем ранее", - добавил спикер ГД.Володин, говоря о Байдене и Шольце, отметил, что один уже трусливо ретировался с предвыборной гонки, молчаливо досиживая президентский срок, второму, как показывают итоги региональных выборов, уготована та же участь.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240926/filippo-1974740644.html

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германия

вашингтон (штат)

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Варвара Скокшина

в мире, германия, вашингтон (штат), сша, олаф шольц, джо байден, вячеслав володин, госдума рф, северный поток