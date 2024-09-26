Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, кто пострадал из-за теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 26.09.2024 (обновлено: 08:33 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/volodin-1974749888.html
Володин рассказал, кто пострадал из-за теракта на "Северных потоках"
Володин рассказал, кто пострадал из-за теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2024
Володин рассказал, кто пострадал из-за теракта на "Северных потоках"
За теракт на "Северных потоках" ответил не Вашингтон, а жители Германии, которым президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц "залезли в карманы",... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:31
2024-09-26T08:33
в мире
германия
вашингтон (штат)
сша
олаф шольц
джо байден
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827253353_0:226:2704:1747_1920x0_80_0_0_a933a6d6620c9a817eb63661d3121f69.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За теракт на "Северных потоках" ответил не Вашингтон, а жители Германии, которым президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц "залезли в карманы", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Получается, что за теракт на "Северных потоках" ответил не Вашингтон, а жители Германии. Которым Байден и Шольц залезли в карманы. В результате они оба потеряли доверие населения в своих странах", - написал он.Володин отметил, что больше всех пострадала Германия, так как ее экономика впала в рецессию, ВВП снизился, сломалась производственная модель, сократилось промышленное производство, число банкротств в стране стало рекордным за последнее десятилетие. "Газ сегодня обходится гражданам ФРГ на 84% дороже, чем ранее", - добавил спикер ГД.Володин, говоря о Байдене и Шольце, отметил, что один уже трусливо ретировался с предвыборной гонки, молчаливо досиживая президентский срок, второму, как показывают итоги региональных выборов, уготована та же участь.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240926/filippo-1974740644.html
https://ria.ru/20240925/germaniya-1974613526.html
германия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827253353_0:97:2471:1950_1920x0_80_0_0_6fbefe5cb35144e1c7c375c70902e25d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, вашингтон (штат), сша, олаф шольц, джо байден, вячеслав володин, госдума рф, северный поток
В мире, Германия, Вашингтон (штат), США, Олаф Шольц, Джо Байден, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Северный поток
Володин рассказал, кто пострадал из-за теракта на "Северных потоках"

Володин: из-за теракта на "Северных потоках" пострадали жители ФРГ

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За теракт на "Северных потоках" ответил не Вашингтон, а жители Германии, которым президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц "залезли в карманы", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Получается, что за теракт на "Северных потоках" ответил не Вашингтон, а жители Германии. Которым Байден и Шольц залезли в карманы. В результате они оба потеряли доверие населения в своих странах", - написал он.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Французский политик пришел в шок из-за молчания НАТО по "Северным потокам"
05:29
Володин отметил, что больше всех пострадала Германия, так как ее экономика впала в рецессию, ВВП снизился, сломалась производственная модель, сократилось промышленное производство, число банкротств в стране стало рекордным за последнее десятилетие.
"Газ сегодня обходится гражданам ФРГ на 84% дороже, чем ранее", - добавил спикер ГД.
Володин, говоря о Байдене и Шольце, отметил, что один уже трусливо ретировался с предвыборной гонки, молчаливо досиживая президентский срок, второму, как показывают итоги региональных выборов, уготована та же участь.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Велосипедисты едут мимо здания палаты депутатов Берлина - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Немецкий министр пожаловался на проблемы в экономике
Вчера, 14:31
 
В миреГерманияВашингтон (штат)СШАОлаф ШольцДжо БайденВячеслав ВолодинГосдума РФСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала