https://ria.ru/20240926/vlasti-1974842595.html

Эксперт прокомментировал блокировку РИА Новости в Молдавии

Эксперт прокомментировал блокировку РИА Новости в Молдавии - РИА Новости, 26.09.2024

Эксперт прокомментировал блокировку РИА Новости в Молдавии

Власти Молдавии заблокировали сайт РИА Новости, пытаясь довести информационное поле перед президентскими выборами до полной стерильности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:50

2024-09-26T13:50

2024-09-26T13:50

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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Власти Молдавии заблокировали сайт РИА Новости, пытаясь довести информационное поле перед президентскими выборами до полной стерильности, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. Как сообщил в четверг молдавский портал deschide.md, Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. "Власти хотят довести информационное поле до полной стерильности, где будет господствовать только одна точка зрения. Оно и так зачищено, но есть еще какие-то ресурсы, которые доносят правду, и власть решила закрыть и их, чтобы инфоповестка была абсолютно в их руках. Накануне выборов им надо как-то объяснить людям то, что почему жизнь стала лучше, как они пытаются навязать избирателям, а холодильник пустой", - сказал Кориненко. По его словам, сейчас в борьбе за "свободу слова" подключился вплотную Запад, а Молдавия – лишь подражает ему. "Насколько я знаю, эти семь сайтов были заблокированы и на территории других стран. Это общая информационная политика Запада по зачистке инфополя. Уже сегодня мы можем констатировать тот факт, что остатки свободы слова и демократии полностью уничтожаются. Молдова действует в этой же колее и, соответственно, очень выгодно с этим совпадают выборы президента. Сейчас идет предвыборная кампания и у нас зачищено информационное поле", - резюмировал политолог. По его мнению, то, что активно идет зачистка информационного поля на Западе, наглядно доказывает в том числе и арест Павла Дурова, основателя платформы Telegram. "На Западе хотят контролировать не только инфополе, но и свободные медиаплощадки, где пока еще оставалась какая-то свобода слова", - подчеркнул Кориненко. На данный момент доступ на сайт РИА Новости закрыт у всех операторов, при попытке входа возникает предупреждение об "угрозе безопасности". Официальных сообщений от властей о блокировке и ее причинах не было. Как убедился корреспондент РИА Новости, доступа нет и к остальным шести сайтам, в том числе к сайту "Независимой газеты", а также к nuacum.eu, gazetacrimea.ru, crimea.gov.ru, crimea.ria.ru, crimea24tv.ru. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре прошлого года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры.

https://ria.ru/20240926/kalashnikov-1974811365.html

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1942087512.html

https://ria.ru/20240916/pmr-1973044346.html

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в мире, технологии, украина, россия, кишинев, павел дуров, московский комсомолец, санкции сша против "россии сегодня" и rt