https://ria.ru/20240926/videoservisy-1974808646.html

Как пользователи относятся к видеосервисам

Как пользователи относятся к видеосервисам - РИА Новости, 26.09.2024

Как пользователи относятся к видеосервисам

Исследовательское агентство Ipsos в России выяснило, какие сервисы для просмотра видео предпочитают использовать российские пользователи. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:13

2024-09-26T12:13

2024-09-26T12:13

россия

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Исследовательское агентство Ipsos в России выяснило, какие сервисы для просмотра видео предпочитают использовать российские пользователи.Среди российских сервисов самым известным и используемым сервисом является платформа VK Видео, второе место занимает RuTube. Аналогичный рейтинг у этих сервисов и по показателю рассмотрения к использованию.Ключевой аспект восприятия всех российских видео сервисов – возможность бесплатного использования.Платформа VK Видео также воспринимается как молодежный сервис, с возможностями для взаимодействия с контентом. RuTube считают сервисом, где есть ТВ-контент, много качественных фильмов, мультфильмов, телешоу и сериалов. Одноклассники кроме бесплатного использования ассоциируются с возможностями взаимодействия и с любительским контентом. NUUM – делит территорию молодежности и современности с VK Видео.Исследование проводится на регулярной основе методом онлайн-опроса среди интернет-пользователей чаще чем 5 раз в неделю, в возрасте 14-60 лет, проживающих в городах России, размер выборки 1225 интервью в неделю.Для составления данного обзора использованы данные, полученные в августе 2024 года.

россия

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вконтакте