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Как пользователи относятся к видеосервисам - РИА Новости, 26.09.2024
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12:13 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/videoservisy-1974808646.html
Как пользователи относятся к видеосервисам
Как пользователи относятся к видеосервисам - РИА Новости, 26.09.2024
Как пользователи относятся к видеосервисам
Исследовательское агентство Ipsos в России выяснило, какие сервисы для просмотра видео предпочитают использовать российские пользователи. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:13
2024-09-26T12:13
россия
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Исследовательское агентство Ipsos в России выяснило, какие сервисы для просмотра видео предпочитают использовать российские пользователи.Среди российских сервисов самым известным и используемым сервисом является платформа VK Видео, второе место занимает RuTube. Аналогичный рейтинг у этих сервисов и по показателю рассмотрения к использованию.Ключевой аспект восприятия всех российских видео сервисов – возможность бесплатного использования.Платформа VK Видео также воспринимается как молодежный сервис, с возможностями для взаимодействия с контентом. RuTube считают сервисом, где есть ТВ-контент, много качественных фильмов, мультфильмов, телешоу и сериалов. Одноклассники кроме бесплатного использования ассоциируются с возможностями взаимодействия и с любительским контентом. NUUM – делит территорию молодежности и современности с VK Видео.Исследование проводится на регулярной основе методом онлайн-опроса среди интернет-пользователей чаще чем 5 раз в неделю, в возрасте 14-60 лет, проживающих в городах России, размер выборки 1225 интервью в неделю.Для составления данного обзора использованы данные, полученные в августе 2024 года.
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Как пользователи относятся к видеосервисам

© iStock.com / Dejan_DundjerskiДевушка смотрит видео в наушниках
Девушка смотрит видео в наушниках - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© iStock.com / Dejan_Dundjerski
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Исследовательское агентство Ipsos в России выяснило, какие сервисы для просмотра видео предпочитают использовать российские пользователи.
Среди российских сервисов самым известным и используемым сервисом является платформа VK Видео, второе место занимает RuTube. Аналогичный рейтинг у этих сервисов и по показателю рассмотрения к использованию.
© IpsosЗнание и использование видеосервисов
Знание и использование видеосервисов - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Ipsos
Знание и использование видеосервисов
Ключевой аспект восприятия всех российских видео сервисов – возможность бесплатного использования.
Платформа VK Видео также воспринимается как молодежный сервис, с возможностями для взаимодействия с контентом. RuTube считают сервисом, где есть ТВ-контент, много качественных фильмов, мультфильмов, телешоу и сериалов. Одноклассники кроме бесплатного использования ассоциируются с возможностями взаимодействия и с любительским контентом. NUUM – делит территорию молодежности и современности с VK Видео.
© IpsosВосприятие видеосервисов в процентах
Восприятие видеосервисов в процентах - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Ipsos
Восприятие видеосервисов в процентах
Исследование проводится на регулярной основе методом онлайн-опроса среди интернет-пользователей чаще чем 5 раз в неделю, в возрасте 14-60 лет, проживающих в городах России, размер выборки 1225 интервью в неделю.
Для составления данного обзора использованы данные, полученные в августе 2024 года.
 
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